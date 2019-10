Tlemcen : festival culturel national du Hawzi

La 11e édition du Festival culturel national du hawzi se tiendra à Tlemcen du 28 octobre en cours au 1er

novembre avec la participation de 12 associations musicales, a-t-on appris mardi des organisateurs. Des troupes et associations venues de plusieurs wilayas du pays dont Tlemcen, Souk-Ahras, Alger, Tipaza, Oran et Sidi Bel-Abbès sont attendus au palais de la culture "Abdelkrim Dali", selon le commissaire du festival, Amine Boudefla. Des soirées artistiques seront organisées à cette occasion, en plus d’une journée d’étude sur la musique hawzi et la musique andalouse, ainsi que des cours d’enseignement de composition sur des instruments de musique hawzi, dont le violon, le luth et des techniques nouvelles enseignées aux jeunes adhérents dans les associations de ce genre musical. En marge de cette édition, une exposition sur l’histoire de la musique andalouse des trois écoles (Tlemcen, Alger et Constantine) est programmée ainsi que des instruments de musique anciens et du costume traditionnel utilisé par les orchestres de musique andalouse. Une autre exposition de photos, de films documentaires et de publications est prévue lors de ce festival outre des portes ouvertes sur les associations de musique andalouse de Tlemcen, que sont «La flemme», «Gharnata», «Riadh El Andalous» et «Mohamed Bouali».