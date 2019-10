Mila : Création d’un atelier d’art destiné aux enfants autistes

La maison de la Culture «M’Barek El Mili» de Mila vient de mettre en place un atelier d’art au profit des enfants autistes, a-t-on appris mardi dernier du directeur de cet établissement culturel, Abderezak Bouchenak. Se voulant être un espace d’art-thérapie encadré et animé par des spécialistes, cet atelier est prêt à accueillir des enfants autistes dès la semaine prochaine, a indiqué la même source. Cet atelier a pour but d’aider les enfants autistes à s’exprimer autrement et de stimuler leur capacité d’attention à travers de nombreuses activités thérapeutiques, tels que la musique, l’art plastique, la peinture, le théâtre et bien d’autres arts, a-t-on ajouté. La palette d’activités proposée devrait permettre à chaque adhérent de l’atelier de trouver le genre artistique qui convient le mieux à sa forme d’autisme, a encore indiqué le directeur de la Maison de la culture. Il a également fait savoir que les enfants de cet atelier auront la possibilité de présenter leurs œuvres au public dans le cadre d’activités culturelles programmées par la Maison de la culture. Ainsi, ces enfants autistes pourront prendre contact avec le monde qui les entourent et plus particulièrement avec les passionnés d’art. Soulignant que 10 enfants autistes ont d’ores et déjà été inscrits, le directeur de cette institution a indiqué que l’inscription à cet atelier restera ouverte tout au long de l’année.