Oran : Présentation de la pièce Mosaïque en pantomime

Le public oranais sera au rendez-vous avec la première représentation de la pièce «Mosaïque» en pantomime en fin octobre au Conservatoire de musique «Ahmed Wahby» d’Oran, a-t-on appris mardi dernier de l’auteur de ce spectacle. Cette œuvre artistique de la pantomime traite de plusieurs événements politiques, sociaux et culturels sur la scène internationale depuis les événements du 11 septembre 2001 jusquà ce jour, a souligné Sidi Mohamed Belfadel, initiateur de ce spectacle. Ecrite et mise en scène par Houari Bouzeboudja Ghaffour, cette pièce sera interprétée par 12 comédiens en présentant 12 scènes de chorégraphies, mimes, musiques en plus d’une heure, a ajouté l’artiste Belfadel. Les initiateurs de cette pièce œuvrent à la présenter devant le comité de préparation des Jeux méditerranéens qu’abritera Oran en 2021 pour sa présentation aux manifestations culturelles prévues au titre de ce rendez-vous sportif international. Sidi Mohamed Belfadel a réalisé plusieurs pièces et joué dans des feuilletons sociaux et a mis en scène des films dont «Le suicide». Il prendra part avec son film «El Moudhniba» aux journées du court-métrage prévu à Bechar le 23 octobre en cours.