CNDPI : un site web dédié à la présidentielle

Fidèle à sa tradition de promoteur des événements phares de l’actualité nationale, le Centre national de documentation et de presse et d’image (CNDPI) innove avec la conception d’un nouveau site d’information. Accessible sur le lien www.hiwar.dz, ce portail web traitant de l’information générale se spécialise dans sa façon de refléter le cheminement du processus électoral qui évolue progressivement vers l’élection d’un nouveau président de la République à la faveur du scrutin du 12 décembre. Ce nouveau site est un outil de communication traitant des faits saillants de l’actualité nationale.

Sa spécificité réside assurément dans sa diffusion en quatre langues, arabe, tamazight, français et anglais, ce qui est à même de certifier de l’effort colossal consenti par nos confrères du CNDPI pour en faire un site d’information largement accessible. L’autre particularité de ce portail web dont la page d’accueil est illustrée par une photo géante de l’emblème nationale lors des manifestations pacifiques, c’est justement celles de faire sienne les revendications exprimées pour instaurer une Algérie meilleure et une démocratie majeure. Le renouveau démocratique est d’ailleurs choisi par l’éditorialiste qui souligne d’entrée que «la période sombre de l’arbitraire, du despotisme et de la corruption généralisée instituée en mode de gouvernance défiant les normes institutionnelles et constitutionnelles fait désormais partie du passé». Plaidant en faveur de l’issue démocratique, incontournable pour la sauvegarde de l’Etat-Nation, il met en relief le fait «que le temps de la mobilisation massive a sonné pour faire du rendez-vous historique du 12 décembre le point de départ du processus de renouvellement des institutions de l’Etat». Et d’ajouter : «Le retour au choix du peuple, immunisé par les dures épreuves historiques qu’il a traversées, augure d’une ère porteuse d’un avenir prometteur, à la faveur de l’engagement de l’Armée nationale populaire à assurer «toutes les conditions idoines» et à sécuriser l’opération électorale pour permettre «une participation massive et efficace» des citoyens. «Les signes du renouveau sont déjà perceptibles à travers une démarche consensuelle et une participation des candidats potentiels», a conclu l’éditorialiste.

Les principales activités du ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, M. Hassen Rabehi, sont reprises en outre par ce site, plus particulièrement ses déclarations, mettant en évidence notamment l’importance que requiert la prochaine présidentielle en tant qu’événement décisif et déterminant pour l’avenir du pays. Ce rendez-vous des urnes constitue en effet le sujet d’actualité phare traité par www.hiwar.dz sous différents angles.

Karim Aoudia