Présidentielle du 12 décembre : début d’une Algérie nouvelle

Les prérogatives et principes de l’Autorité nationale indépendante des élections représente «le début pour une Algérie nouvelle garantissant une transformation profonde dans l’action politique», a considéré, hier à Annaba, le vice-président de cette instance, Abdelhafidh Milat.

Présidant l’installation de la délégation de wilaya de l’Autorité nationale indépendante des élections présidée par Mourad Bouakaïdia (médecin), M. Milat a souligné que «l’installation de cette instance est venue répondre à la revendication des Algériens d’élections transparentes et propres assurant que cette Autorité est déterminée à assumer ses prérogatives pour le succès du prochain rendez-vous électoral et à veiller au respect de la volonté du peuple».

Pour assurer l’intégrité du travail de

l’Autorité nationale indépendante des élections durant toutes les phases du processus électoral, les hommes et femmes au niveau des délégations locales doivent se mobiliser et être à la hauteur de la responsabilité qui leur incombe, a soutenu le même responsable qui a affirmé que la porte demeure ouverte aux citoyens pour s’impliquer dans le travail de cette instance. La délégation de wilaya de l’Autorité nationale indépendante des élections qui est composée de 8 membres entamera dès la prestation du serment son travail par l’installation à son tour des délégations communales composées chacune de 3 membres ; Annaba compte 12 communes. La cérémonie d’installation s’est déroulée au siège de la direction des services agricoles en présence du procureur général et président de la Cour de justice d’Annaba et des représentants du mouvement associatif et de la société civile.



Les citoyens, appelés à accompagner l’ANIE pour une élection libre et transparente



Les citoyens sont invités à accompagner l’Autorité nationale indépendante chargée des élections pour «une élection libre et transparente du prochain président de la République», a aussi indiqué lundi à El Tarf, M. Abdelhafid Milat. S'exprimant en marge de l’installation de la délégation de wilaya relevant de l’ANIE, qui sera présidée par Amrani Mourad, juriste installé dans la commune de Besbes, l’intervenant a mis en relief l’importance de l’implication des citoyens dans les différentes étapes du processus électoral afin d’assurer le succès de ce rendez-vous et permettre au citoyen d’exercer son droit de vote «librement et en toute transparence». Soutenant que cette institution dispose de l’ensemble des prérogatives à même de lui faciliter la mission qui lui incombe, l’intervenant a également affirmé que «l’ensemble des moyens humains et matériels seront mobilisés pour un scrutin à la hauteur des attentes des citoyens.»



La rigueur de la loi à l’encontre de ceux qui entraveront le déroulement du scrutin



M. Milat a également insisté sur le respect du choix de ceux qui ont opté pour l’élection présidentielle, avertissant, dans ce contexte, que la loi sera appliquée dans toute sa rigueur à l’encontre de ceux qui entraveront le déroulement du scrutin.

Pas moins de 72 délégués communaux seront prochainement installés au niveau des 24 communes de la wilaya, a-t-il ajouté, expliquant que le choix des représentants s’appuie sur des compétences jeunes et jouissant d’une détermination à la mesure de la mission qui les attend.