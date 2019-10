Salon international de la récupération et de la valorisation des déchets : Un gisement d’emplois

Des assises nationales sur l’environnement et l’économie circulaire se tiendront, le 14 octobre prochain, a annoncé, hier, la ministre de l’Environnement et des Énergies renouvelables, à l’ouverture de la 4e édition du Salon international de la récupération et de la valorisation des déchets «REVADE» , au palais des Expositions de la Safex. Fatma-Zohra Zerouati a, dans une déclaration à la presse, souligné l’importance de cette rencontre qui sera mise à profit pour présenter les recommandations issues de plusieurs rencontres régionales, en vue de sensibiliser davantage sur la nécessité de la valorisation des déchets dans le cadre de l’économie circulaire. «C’est un atelier pour dresser le bilan des ateliers régionaux sur l’économie circulaire, qui sont sortis avec 292 recommandations réunies en sept axes stratégiques qui constitueront les principaux éléments de la feuille de route de transition vers l’économie circulaire», a-t-elle informé.

Mme Zerouati a relevé l’importance du Salon «REVADE», qui revient, pour la 4e année consécutive et qui constitue une véritable opportunité pour favoriser l’entrepreneuriat dans le domaine de la valorisation des déchets qui représente un gisement extraordinaire pour le développement de l’économie nationale. Accompagnée par une délégation ministérielle et des hauts cadres de son secteur, Mme Zerouati a sillonné les différents stands du Salon et s’est entretenue avec les exposants pour s’enquérir de leurs préoccupations.

Selon la ministre, parmi les contraintes rencontrées par la majorité des investisseurs, la problématique de «l’approvisionnement» de manière continue en matière de «déchets recyclables». Elle a, dans ce contexte, relevé le dysfonctionnement enregistré d’une région à une autre en matière de collecte des déchets, tout en soulignant la nécessité d’encourager les jeunes d’aller vers ce créneau. Cela permettra, a-t-elle dit, de promouvoir la valorisation des déchets qui représente un gisement extraordinaire pour le développement de l’économie nationale.

Poursuivant ses propos, Mme Zerouati a mis l’accent sur l’intérêt d’élargir la liste du produit concerné par le recyclage, un travail qui doit se faire avec le ministère du Commerce. La ministre a, également, évoqué une autre contrainte rencontrée par les opérateurs économiques, relative à la valorisation ou à l’élimination des déchets spéciaux dangereux. Elle a, ce sujet, indiqué que son département œuvre pour la révision du décret exécutif réglementant l’exportation des déchets dangereux. Mme Zerouati a, dans le même contexte, fait savoir que les taxes relatives aux déchets dangereux, produits pétroliers et sacs en plastique, seront revues à la hausse, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2020, précisant que l’augmentation de la taxe vise à réduire les quantités de déchets cumulées et à améliorer le cadre de vie.

La ministre a fait savoir que son département s’attelle actuellement à résoudre certains problèmes et à soulever les contraintes entre les propriétaires de déchets recyclables et les investisseurs du domaine, faisant part de la création d’un réseau de travail avec l’Agence national des déchets (AND), pour faciliter l’opération d’acquisition des déchets. Elle a fait savoir que son département œuvre à mettre en place une véritable stratégie de gestion intégrée des déchets. S’agissant du Salon «REVADE», cette nouvelle édition a vu la participation de 50 exposants nationaux et étrangers. Cette manifestation est dédiée principalement à l’industrie du recyclage et de la récupération des déchets, dont la quantité est estimée à environ 34 millions de tonnes annuellement, soit une valeur de 40 milliards de dinars.

L’importance du domaine de la valorisation des déchets réside dans la richesse qu’il engendre et les opportunités de travail qu’il peut créer. Selon les estimations, pas moins de 100.000 postes d’emploi peuvent entre créés, dont 40.000 postes directs. C’est pourquoi le secteur s’attelle à promouvoir l’entrepreneuriat circulaire dans le domaine du recyclage, de la valorisation et de la transformation des déchets, d’où l’importance de ce rendez-vous qui s’étalera jusqu’au 10 octobre.

