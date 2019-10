Atelier national sur l’intégrité dans le sport : Accompagner la jeunesse et promouvoir les valeurs positives

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a réitéré, hier, le soutien «total» des pouvoirs publics aux projets d’Interpol, dans le cadre de la lutte contre les différentes formes de triche dans le domaine sportif, et assuré que les pouvoirs publics adhèrent parfaitement aux projets de lutte et à toutes les démarches tracées par les instances compétentes, aussi bien contre la corruption que le dopage.

La déclaration de Salaheddine Dahmoune a été faite, lors d’un atelier national qui a pour thème «L’intégrité dans le sport». Une rencontre organisée conjointement par le Comité international olympique et la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), à l’École supérieure de police Ali-Tounsi de Châteauneuf, à Alger. L’atelier, qui se déroule sur deux jours, a été marqué par la présence de plusieurs cadres de la DGSN, de ceux de la Gendarmerie nationale (CGN), du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), du Comité olympique et sportif algérien (COA), ainsi que de magistrats.

Partant du constat que l’apparition des pratiques frauduleuses a grandement affecté le domaine de l’activité sportive, le ministre a déploré les effets négatifs de ces phénomènes qui ont «touché un domaine censé être propre et qui véhicule des valeurs nobles, comme le respect, la compétition loyale et le fair-play». «Le sport a perdu son aura, à cause de ces pratiques illégales» a-t-il estimé.

En parallèle à l'amélioration des moyens techniques pour la police scientifique et les services de contrôle antidopage, M. Dahmoune a affirmé que le capital humain est aussi d’une importance axiale, c’est pourquoi, dit-il, «l'État compte investir dans le facteur humain, à travers des ateliers, des séminaires et des sessions pratiques, pour former de meilleurs cadres capables de travailler plus efficacement et assurer une meilleur performance». Le ministre a expliqué également que l’État œuvre, à travers le cadre juridique sur les activités sportives, à assurer «un climat favorable, pour accompagner la jeunesse et promouvoir les valeurs positives».

Pour engager la responsabilité mutuelle et la promotion de la coopération et de la coordination entre les différents intervenants, dans la gestion, la formation, la protection et la lutte contre la violence, le ministre a annoncé qu’une «convention de coopération et d’échange entre l’Algérie et le Royaume-Uni sera signée prochainement».

Selon lui, « au moment où la ville d’Oran s’apprête à accueillir les jeux Méditerranéens en 2021, cette convention vise à promouvoir le partage des expériences et l’échange des données techniques concernant la gestion des structures sportives, et l’accompagnement sécuritaire des grands événements et rendez-vous sportifs».

De son côté, le Directeur général de la Sûreté nationale, Khelifa Ounissi, a expliqué que la DGSN œuvre à former son personnel, «pour assurer une performance opérationnelle de haut niveau et permettre aux éléments de la Sûreté nationale d’être à la hauteur des devoirs qui leur sont confiés».

Il a précisé en outre que «les programmes de coopération avec les intervenants dans le domaine sportif visent à créer une synergie et une coordination intersectorielle, pour la promotion d’une pratique sportive dans un cadre sain».

Les médias, appelés à jouer leur rôle pour mettre en exergue les comportements exemplaires, promouvoir et sensibiliser la jeunesse quant aux risques des pratiques déloyales



M. Ounissi a rappelé, dans ce contexte, la convention signée entre la DGSN et le Comité olympique et sportif algérien (COA), en juillet dernier, qui vise «à unir les efforts dans la lutte contre la corruption qui gangrène le milieu sportif national».

En vertu de cette convention, la mission de la Sûreté nationale ne se confinera plus à assurer la sécurité des joueurs, des supporters, des arbitres et des stades, lors des rencontres sportives.

À travers la signature de cette convention, la DGSN s’impliquera directement dans cette nouvelle mission, la lutte contre la corruption et la malversation qui polluent l’environnement sportif national et portent atteinte à l’éthique sportive en Algérie. L’approche adoptée par la DGSN est axée d’abord sur la sensibilisation des jeunes et des sportifs, avant le recours à la dissuasion. C’est dans ce sillage que le directeur de la DGSN a appelé les médias à jouer leur rôle pour mettre en exergue les comportements exemplaires, promouvoir et sensibiliser la jeunesse, pour la prise de conscience quant aux risques des pratiques déloyales, le dopage et surtout la violence, lors des manifestations sportives. Cet atelier formatif sur l'intégrité dans le sport, qui s'étale sur les journées de mardi et mercredi, porte, notamment, sur les menaces pouvant résulter de la manipulation de rencontres et de compétitions sportives. Au cours de ces deux journées, plusieurs experts internationaux, notamment de l'Organisation internationale de protection civile (OIPC), d’Interpol, du Comité international olympique (CIO), de la Fédération internationale de football (Fifa) et des cadres de la DGSN, animeront des conférences, dont les thématiques proposées sont étroitement liées à l'intégrité dans le sport, notamment ce qui a trait aux menaces découlant des manipulations des rencontres sportives, des compétitions et les paris sportifs illégaux, ainsi que leur impact au niveau national.

Cet atelier permettra aux participants de promouvoir les relations entre les différentes parties prenantes, dans ce domaine précis, ainsi que l'échange des bonnes pratiques et le renforcement des capacités des autorités chargées de l'application de la loi, outre s'imprégner des mécanismes permettant la détection de cas d'atteinte à l'intégrité dans le sport.

À signaler que l’atelier concerne l’ensemble des 48 directions de wilaya de la DGSN, et «les conférences seront diffusées via visioconférence, pour assurer une large participation», assure le divisionnaire Baâziz Laâras, sous-directeur par intérim, chargé des affaires économiques et financières au sein de la DGSN.

Tahar Kaidi