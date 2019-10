Algérie -Danemark : Projets de partenariat

Une trentaine de projets de partenariat entre opérateurs algériens et danois dans les secteurs de l'agriculture et de l'agro-alimentaire ont été identifiés et sur lesquels des négociations seront menées entre les deux parties, a indiqué hier un directeur central au ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche.

«Nous avons identifié une trentaine de projets de partenariat dans les secteurs de l'agriculture et de l'agro-alimentaire et même de la pêche, qu’on va présenter à des entreprises danoises et examiner les possibilités de leur concrétisation», a expliqué à l’APS Yahiaoui Zinedine, directeur central, chargé de la programmation, des investissements, des études économiques et de la coopération au ministère de l'Agriculture.

Il s’exprimait en marge d’un séminaire algéro-danois sur les opportunités de coopération et de partenariat dans les domaines de l'agriculture, des forêts et de la pêche, organisé à l’occasion d’une visite en Algérie, étalée du 7 au 9 octobre courant, d’une délégation de dix entreprises danoises, leaders dans les secteurs de l'agriculture et de l'agro-alimentaire, pour prospecter des opportunités de partenariat et des projets communs avec leurs homologues algériennes.

En marge de cet événement, une rencontre BtoB sera organisée entre les opérateurs algériens et danois, et dans laquelle ces projets identifiés seront négociés, a ajouté M. Yahiaoui, soulignant que les contacts seront gardés et le suivi de l’avancement des négociations sur ces projets sera poursuivi même après le départ de la délégation danoise.

Ces projets concernent les différentes filières animales et végétales, selon le même responsable, citant notamment la culture maraîchère, l’élevage et la production des viandes, la collecte et la production du lait, les semences, les forêts et leurs produits ligneux et non ligneux, les plantes aromatiques et médicinales, la pêche, ainsi que la production et la transformation dans le domaine de l’agroalimentaire.

Présente au séminaire, la nouvelle ambassadrice du Danemark en Algérie, Vanessa Vega Saenz, a souligné l’existence de «beaucoup d'opportunités pour renforcer encore davantage la coopération entre l'Algérie et le Danemark, notamment dans le domaine agricole qui revêt une importance capitale dans l'économie danoise, puisque 25% de ses exportations sont d'origine agricole». Affichant sa «satisfaction» de cette première visite en Algérie d’une délégation danoise dans les domaines de l’agriculture et l’agroalimentaire, Mme Saenz a expliqué que cet évènement est le fruit d’une «riche» collaboration entre le Conseil danois de l’agriculture et de l’alimentation, le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche algérien, ainsi que l’ambassade du Royaume du Danemark à Alger.