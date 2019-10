Semences de pomme de terre : Vers la fin des importations

Couvrir l’intégralité des besoins nationaux en semences de pomme de terre, mettre fin aux importations et dégager un excédent de production qui sera destiné à l’exportation. Ce sont là autant d’éléments importants qui ont marqué la rencontre qui s’est tenue hier au siège de l’EPE/SPA SAGRODEV Guelel-Sétif, filiale du Groupe valorisation des produits agricoles (GVAPRO).

Cette importante rencontre, qui s’est tenue en présence de M. Belhanini Mustapha, président- directeur général de GVAPRO, de la PDG de Sagrodev Nacera Trabelsi, du directeur de wilaya des services agricoles ainsi que les responsables du centre de certification, représentants de la Chambre de l’agriculture, et les représentants des différents établissements et instituts techniques relevant du ministère de l’Agriculture, a permis d’évaluer le chemin parcouru ces dernières années dans la réalisation des grands objectifs assignés à ce secteur et dégager tous les mécanismes à même de consolider cette dynamique. Dans ce contexte, les différentes interventions de responsables directement impliqués dans ce programme ont été marquées par des indicateurs qui permettent de souligner les avancées remarquables relevées pour la production de semence locale de pomme de terre, sachant de surcroit que les objectifs assignés à ces intervenants, au titre de la politique de renouveau agricole, abondent dans le sens de la couverture de l’intégralité des besoins de la filière en semences et la nécessité de mettre fin aux importations.

C’est là autant d’actions et d’objectifs sur lesquels nous entretient le PDG de GVAPRO, Mustapha Belhanini, qui estime que «parmi les objectifs tracés par le ministère de l’Agriculture, GVAPRO et les différentes structures de cette filière, figure celui qui tend essentiellement à ne plus importer de semences de pomme de terre, notamment les premières générations, sachant que nous en importons 120 tonnes.

Il s’agit donc de mettre fin à cette situation, au moment où nous pouvons dégager un excédent de 200.000 tonnes à partir des laboratoires de SAGRODEV et des différents établissements qui sont en train de nous réaliser les différentes générations, à savoir, la «G1», la «G2», la «SE» et le «E». Je puis vous affirmer dans ce contexte que tous les acteurs à tous les niveaux sont engagés pour relever ce défi».

Pour le premier responsable de ce groupe, le second objectif, et non des moindres, consiste à livrer au producteur une semence de meilleure qualité et à un coût moindre que celui de la semence importée. « A ce titre, la super-élite est importée aujourd’hui à 20.000 dinars le quintal et nous envisageons de la ramener à moins de 10.000 dinars à l’agriculteur», poursuit notre interlocuteur qui met particulièrement l’accent sur le cheminement préparatoire de cette semence : «Nous allons gagner une étape en ce sens que nous ne serons plus contraints à passer par l’étape B et passer directement de la «A» vers la consommation».

C’est une véritable révolution qui est engagée par tous ces jeunes cadres algériens qui travaillent en complémentarité pour relever ce défi, gagner la bataille de l’autossufisance sur ce produit sensible et stratégique pour aller vers l’exportation grâce à l’excédent qui sera dégagé, et faire économiser au pays 150 millions d’euros.

Sabrina Trabelsi estime, par ailleurs, que SAGRODEV est le seul laboratoire à produire la semence de pomme de terre à l’échelle industrielle, les 2 autres, qui sont implantés à Tiaret et Staoueli, font dans la recherche et l’expérimentation. « En 2017 nous avons dépassé les objectifs tracés pour aller vers 800.000 unités de «G0», et en 2019 nous avons acquis une deuxième serre acclimatée pour aller vers 1.193. 000 unités du même type, avant d’atteindre

1.500.000 unités en 2020. Nous relèverons le défi, les objectifs seront dépassés et nous allons reprendre l’activité sur champ par la création d’un pôle semencier de la «G0» et de la «G1».

F. Zoghbi