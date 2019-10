Salon international de l’élevage et de l’agro-équipement : Promouvoir le produit sur le continent africain

C’est en présence de quatre ministres, que le Salon international de l'élevage et de l’agro-équipement SIPSA-FILAHA 2019 s’est ouvert, hier, au palais des Expositions, Pins-Maritimes, Alger.

Placée, cette année, sous le thème «Pour une agriculture intelligente, face au défi d’une sécurité alimentaire et sanitaire durable», cette manifestation a donc été inaugurée par le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Cherif Omari, en compagnie des ministres du Commerce, de l’Industrie et de l’Environnement et des Energies renouvelables. En sus des membres du gouvernement, le ministre de l’Agriculture était également accompagné d’un bon nombre de diplomates africains qui ont eu à découvrir les différents produits agricoles et filières susceptibles de les intéresser pour d’éventuelles exportations dans le cadre du développement de la Zone de libre- échange continentale africaine (ZLECAf) dans les perspectives contenues dans l’agenda inscrit pour l'échéance 2063, et demandées par l'Algérie.

A l’issue de sa tournée dans les stands du Salon, M. Omari a indiqué que l’exposition met en avant les capacités et le potentiel de l'Algérie en matière de production agricole. Il s’est également félicité du fait que l’Algérie a enregistré « une production exceptionnelle dans la filière des produits agricoles, de même qu’elle a développé son potentiel d'exportation et ses capacités, grâce auxquels elle peut pénétrer la plupart des marchés africains et contribuer à la promotion des exportations nationales en dehors des hydrocarbures ». Pour mettre en avant l’importance du Salon, le ministre a évoqué la présence de plus de 500 exposants au salon agricole SIPSA 2019 dont 180 exposants étrangers représentant 23 pays, auxquels se joignent des distributeurs africains et européens en partenariat avec des distributeurs locaux. La manifestation agricole a également été marquée, dira le ministre, par une « forte participation des propriétaires de startups actives dans le secteur agricole et l'industrie alimentaire, conformément aux efforts consentis par l'Algérie pour soutenir et accompagner les projets innovants, qui bénéficieront à l'avenir d'un grand crédit pour la promotion de l'activité agricole et réduiront les importations des équipements et des innovations technologiques». Il soulignera dans ce contexte qu' «il existe un soutien important pour les entrepreneurs innovants, tels des prêts financiers et des exemptions des taxes, afin de leur permettre de concrétiser leurs projets ». Le ministre a ajouté qu’un concours pour les innovateurs du secteur agricole a été lancé. Le meilleur projet innovant sera couronné jeudi prochain. Cette distinction se fera en partenariat entre le ministère de l'Agriculture, le ministère du Commerce et les organisateurs de l'exposition CIPSA, et l'Université algérienne.»



Trouver les voies et moyens de valoriser des produits agricoles nationaux à l’export



Le ministre saisira également cette occasion pour lancer un appel aux jeunes diplômés des instituts et universités algériens pour les encourager à intensifier l'innovation technologique dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, cela dans la perspective de soutenir l'économie nationale dans toutes ses étapes de croissance et de développement.

M. Omari a affirmé également que « le ministère de l'Agriculture s'est engagé à accompagner avec tous les moyens nécessaires les projets innovants qui apporteront un plus au développement de l’économie nationale, en éliminant tous les problèmes et obstacles susceptibles de se mettre sur le chemin de ce développement du secteur agricole et de l'économie nationale de manière globale ». Dans cette optique, il rappellera les conventions signées par son département avec d’autres institutions pour le développement qualitatif de son secteur, en affirmant qu’un travail se fait en profondeur pour la certification de l’administration et la certification des analyses de laboratoires relevant du ministère de l’Agriculture qui sont agréés par l’Organisme algérien d'accréditation, un organisme reconnu mondialement.

« Ces laboratoires jouent un rôle prépondérant dans la promotion et la protection du produit algérien lors du processus de l’exportation à l’international », a enfin précisé le ministre. Cet événement international, qui prendra fin demain, se veut comme une plateforme permettant l’ouverture sur le Maghreb et l’Afrique, et se positionne comme un salon leader dans les relations du secteur agricole Sud-Sud. Pour cette année, le Salon a choisi pour partenaire Djazair Export et la conférence de la ZLECAf.

Cet évènement verra, parallèlement au volet exposition, plusieurs conférences autour de thématiques proposées par le cercle de réflexion GRFI FILAHA et qui s’articuleront principalement autour des «enjeux d’une politique de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Algérie».

Le ministère du Commerce et la Chambre nationale de l’agriculture (CNA) ont participé à l''organisation des forums «SIAFIL - EXPORT» ayant pour thème «Valorisation des produits agricoles nationaux à l’export».

Par ailleurs, cette édition se distingue par l'organisation de la première opération de promotion de jeunes start-up porteuses de projets dans le secteur agricole avec le concours de SIPSA INNOV’ AWARDS 2019. Ainsi, 60 projets seront présentés, 20 sélectionnés et 3 nominés au trophée «SIPSA INNOV» et 3 médailles «SIPSA Innov’ Hope Award» seront décernées.

Le Salon présente également une exposition des produits du terroir, «El Benna Dialna», regroupe les associations agro-écologie «Torba», la ferme pédagogique de Zéralda, Tafas et Filaha Innov. La wilaya de Chlef a été mise à l'honneur pour cette nouvelle édition 2019.

Mohamed Mendaci