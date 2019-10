Béjaia : dans l’attente de Sonelgaz

La célébration de la Journée mondiale et arabe de l'habitat, qui coïncide avec le premier lundi du mois d'octobre, a été organisée à la bibliothèque publique communale, en présence des directions du logement, de l'OPGI, de l'habitat et de l'urbanisme (DHUC), de l'agence foncière, de la Caisse nationale du logement (CNL) et des partenaires d'institutions bancaires, dont la CNEP-Banque. Cette occasion idoine a permis au public et aux nombreux demandeurs de logement de s'enquérir sur les grandes réalisations du secteur de l'Habitat dans la wilaya, à travers les statistiques, chiffres et photos maquettes à l'appui. Ainsi, le programme de la wilaya de Béjaïa tous segments confondus compte 136.889 logements, dont 90.631 logements achevés, 36.425 en cours de réalisation et 9.833 logements non lancés. Ce programme ambitieux, mais qui accuse un grand retard dans son achèvement, est réparti selon les différents type de logement. Ainsi, l'habitat rural, avec une consistance de 57.062 logements, dont 49.333 achevés, 3.805 en cours et 3.924 non lancés. Le logement social participatif (LSP) totalise 5.309 unités, dont 5.097 achevés et 212 en cours de réalisation. Le logement promotionnel aidé (LPA) ancienne formule englobe 1.868 unités, dont 461 achevés et 1.407 en cours de réalisation, tandis que le LPA nouvelle formule compte 3.328 logements, dont 626 en cours de construction et 2.702 non lancés. Le logement location-vente (LV) englobe 13.030 logements, dont 660 achevés, 9.322 en cours et 3.048 non encore lancés. Le logement promotionnel public (LPP) comporte 236 logements qui sont en cours de réalisation. Le logement promotionnel privé compte, quant à lui, 29.506 logements, avec 15.920 unités achevées, 13.427 en cours de réalisation et 159 logements non lancés. Le logement locatif représente une consistance de 26.550 unités, avec 19.160 logements achevés et 7.390 en cours de réalisation. Le pôle urbain d'Ighil Ouzarif, situé dans la commune d'Oued Ghir, compte à lui seul 16.000 logements, dont 9.100 unités AADL. La prochaine opération de distribution, qui englobera pour cette première tranche 2.500 logements AADL-1 et 3.700 logements sociaux, est tributaire de la réalisation et de l'achèvement des VRD, dont une cagnotte de huit milliards de dinars est dégagée pour les travaux d'alimentation en eau potable, du raccordement en gaz naturel, des branchements d'électricité, de l'évacuation des eaux usées et pluviales, du revêtement des routes et de l'aménagement des espaces verts. «11 entreprises engagées sont sur le site pour l'exécution de ces travaux. Les travaux se poursuivent, sauf pour l'entreprise Sonelgaz qui accuse un grand retard dans l'acheminement des amenées en gaz et électricité à partir de la commune d'El-Kseur», selon le directeur du logement. Ainsi, malgré le lancement en grande pompe de ce pôle urbain, sur lequel les citoyens de la commune de Béjaïa fondaient un grand espoir d'être logés dans les plus brefs délais, le site est toujours en chantier, avec le retard dans le lancement des travaux d'assainissement et de viabilisation (VRD). Ces demandeurs de logement doivent encore garder leur mal en patience, en attendant l'horizon 2020, pour franchir le seuil de la porte de leur logement.

Mustapha Laouer