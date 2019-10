Décédés dans l’effondrement de leur habitation : Solidarité avec la famille Belekhal

L'association Radieuse s'est rendue au quartier de Choupôt, sur le lieu de l'effondrement de l'habitation, pour présenter ses condoléances aux enfants de la famille Belekhal qui ont perdu, dans ce tragique accident, leurs parents, Kaddour et Mokhtaria. Cette tragédie a endeuillé tout le quartier et ému les Oranais et les Algériens. La famille vivait dans la pauvreté, le père était gardien dans une école, et son domicile délabré pouvait s'effondrer à tout moment. La délégation de l'association Radieuse, dirigée par son président Chafik Kada, comprenait aussi Hansal, Meçabih, Benzerga, Foussi et Chibani. Après la lecture de la Fatiha à la mémoire des deux victimes, la Radieuse a remis une aide financière, divers ustensiles et des vêtements aux enfants des deux disparus, en vue d'équiper l'appartement octroyé par les autorités locales, à leur tête le wali d'Oran, Djellaoui Abdelkader. Ces gestes de soutien ont été très appréciés par les voisins présents à cette cérémonie qui s'est déroulée dans un climat plein d'émotion. La délégation de la Radieuse a su trouver les mots pour pousser la jeune Manal à reprendre le chemin de l'université qu'elle voulait abandonner. Salah et Manal ont remercié très fort la délégation de la Radieuse pour cette visite de soutien et de solidarité, qui leur a quelque peu remonté le moral, ainsi que leurs voisins qui ne les ont pas abandonnés un seul moment depuis ce tragique accident.