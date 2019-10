Décès d’un élève au CEM Ali-Zermani de Bouandas : Condoléances du Premier ministre et du ministre de l’intérieur à la famille

Au terme de la visite effectuée, lundi à Sétif, par M. Mohamed Salah Dahmoune, ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, le wali Mohamed Belkateb s’est rendu, en début de soirée, à Bouandas, pour présenter les condoléances du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur, à la famille de l’élève qui a trouvé la mort, dimanche, dans l’effondrement d’un mur du CEM Ali-Zermani. Le wali, qui s’est entretenu longuement avec les membres de la famille, n’a pas manqué, en ce moment de compassion avec les parents et proches, de les assurer de sa disponibilité à les accompagner dans ces moments difficiles. Il ne manquera pas de faire état de l’attention particulière que l’État a toujours manifesté dans d’aussi tristes moments, notamment pour atténuer la douleur des personnes affectées. Des moments marqués par une émotion profonde, lorsque, dans la discussion, le wali apprendra que le père de cette jeune victime n’avait de moyens pour répondre aux besoins des siens que d’exercer son métier de maçon à Oran. Aussi , prendra-t-il la décision de le rapprocher de sa famille et lui prêter aide et assistance.

Une occasion que Mohamed Belkateb mettra à profit pour aller à la rencontre de citoyens de cette commune montagneuse et écouter leurs préoccupations, leur promettant de programmer une visite de travail et d’inspection dans les jours qui viennent.

F. Z.