Commentaire : Efficacité économique et protection sociale

En voie de finalisation, le projet de loi des finances pour 2020 reconduit l’orientation sociale, axe central de la politique de l’Etat. En dépit de l’application de la rigueur et la rationalité dans la gestion des recettes financières du pays, l’action sociale en direction des couches démunies et vulnérables sera maintenue et même renforcée au regard des mesures décidées par les pouvoirs publics. En excluant l’augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), le gouvernement réaffirme sa détermination à protéger le pouvoir d’achat des citoyens.

A présent, l’exécutif axe essentiellement ses efforts sur l’exploration et la recherche d’autres recettes pour le financement des projets de développement économique engagés et ceux inscrits dans le cadre du projet de loi des finances 2020. Le ministre des Finances a déclaré récemment dans un entretien à l’APS que l’exécutif a «mis l’accent davantage sur la consolidation des actions en matière de recouvrement des recettes fiscales ordinaires exigibles». Cette action fiscale constitue le recours et l’alternative pour obtenir des recettes financières nécessaires pour financer des projets de développement notamment au niveau local.

Le gouvernement a donc choisi le renforcement et l’intensification des opérations de recouvrement des droits, taxes et recettes de l’Etat en évitant de prendre des mesures qui pourraient impacter directement le pouvoir d’achat des citoyens. Cette démarche décidée par le gouvernement et inscrite dans le texte portant projet de loi des finances 2020 nécessite l’efficacité de l’appareil fiscal et l’institution des mécanismes opérationnels pour obtenir de meilleurs résultats en matière de recouvrement des recettes et les impôts par les différents intervenants de l’administration fiscale du pays.

Sur un autre plan, le projet de loi des finances pour 2020 est porteur de bonnes nouvelles pour les jeunes entrepreneurs qui comptent investir dans les nouvelles technologies notamment.

Le texte prévoit une série de mesures dans le cadre de l’accompagnement et l’encouragement des start-up.

Ces mesures incitatives sont déclinées sous forme de facilités d’ordre fiscal pour ces entreprises qui opèrent notamment dans le domaine de l’innovation et des nouvelles technologies. Il est même question de leur accorder l’exonération de l’impôt sur les profits et de la TVA durant la phase de leur lancement et ce pour leur permettre de se stabiliser et se développer. Ces mesures sont prévues dans le cadre des actions d’accompagnement et d’encadrement de ces nouvelles activités économiques, fortement soutenues par les pouvoirs publics.

L’autre nouveauté attendue dans le texte en préparation à trait au climat des affaires et la promotion de l’investissement. Sur cette question précisément, l’exécutif a prévu dès l’adoption du projet de loi pour des finances pour 2020 la levée des contraintes engendrées par l’application de la règle 49/51%, sur les investissements étrangers en Algérie. Cette mesure portant souplesse et flexibilité dans l’application de la règle 51/49% ne concernera que les secteurs non-stratégiques, autrement dit la règle en question sera maintenue et strictement observée dans les secteurs névralgiques et stratégiques comme les hydrocarbures à titre d’exemple. Toujours dans le registre des mesures économiques, à noter la décision prise par le gouvernement de maintien des investissements pour assurer la poursuite des activités économiques en attendant la mise en œuvre des réformes structurelles prévues et dont l’objectif essentiel demeure le rétablissement durable et graduelle des équilibres budgétaires du pays. Cette stratégie est préconisée dans le cadre d’une politique globale visant à donner un nouveau souffle au développement économique et social du pays. Une démarche qui s’appuie sur la rationalité et la rigueur dans la gestion des ressources financières existantes et la recherche d’autres sources de financement de l’économie et du développement dont le renforcement des opérations de recouvrement des recettes et impôts de l’Etat.

A noter enfin que le texte en examen a prévu d’octroyer l’autorisation aux citoyens d’importer des véhicules touristiques d’occasion de moins de trois ans. Cette mesure spécifie que la voiture importée par les citoyens à leurs frais, doit être obligatoirement équipée d’un moteur à essence tout en s’acquittant des droits et taxes légales prévues par la loi ainsi que le respect des normes de protection de l’environnement. Cette mesure attendue et espérée par des citoyens va devenir effective après l’adoption du projet de loi des finances par les membres des deux chambres du Parlement.

Le texte en question qui reconduit certains principes fondamentaux de la politique économique et sociale a prévu plusieurs autres mesures importantes pour booster le développement structurel et la poursuite des projets de réalisation des infrastructures tant au niveau national que local au profit des populations en dépit de la conjoncture nationale et internationale jugée difficile et délicate sur le plan économique er financière.

M. Oumalek