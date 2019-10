MDN : Reddition d’un terroriste à Tamanrasset…

Un terroriste s'est rendu aux autorités militaires à Tamanrasset, (6e Région militaire). Il s'agit du dénommé Al-Arbi Ladmi Sid Ahmed, qui avait rallié les groupes terroristes en 2008 en possession d'un pistolet-mitrailleur et de trois chargeurs garnis. Dans le même contexte, un détachement de l'ANP a détruit, à Koudiet El-Hebalat, commune de Oued Zehour, wilaya de Skikda (5e RM), une casemate contenant deux bombes artisanales, tandis que d'autres détachements de l'ANP ont arrêté deux éléments de soutien à Tissemsilt (2e RM) et Khenchela (5e RM). D’autres détachements de l'ANP ont arrêté, à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar (6e RM), 25 individus et saisi divers matériels et un véhicule tout-terrain. Par ailleurs, des Garde-côtes ont mis en échec des tentatives d'émigration clandestine de 79 personnes à Chlef (1re RM), Oran et Mostaganem (2e RM), tandis que 21 immigrants clandestins ont été interceptés à In Amenas, Tiaret et Ghardaïa.



... et capture de deux autres à Khenchela



Lors d'une opération de reconnaissance dans la localité de Boudjelbani, commune de Babar, (5e Région militaire), un détachement de l'ANP a capturé deux terroristes : D. Abdelmalek et B. El-Hadi. Cette opération, toujours en cours, s'est soldée également par l'arrestation de deux éléments de soutien et la saisie de produits et d'outils servant à la confection des bombes artisanales, ainsi que des denrées alimentaires. Un autre détachement combiné de l'ANP a saisi, près de la bande frontalière sud à Tamanrasset (6e Région militaire), un véhicule tout-terrain, un pistolet-mitrailleur, 348 balles, ainsi que deux chargeurs et une chaîne de munitions.

D'autre part, un détachement de l'ANP a détruit, lors de l'opération, toujours en cours, dans la zone de Koudiet El-Hebalat, commune de Oued Zehour, wilaya de Skikda (5e Région militaire), une casemate contenant des produits et des outils destinés à la fabrication d’explosifs.

Par ailleurs, un détachement de l'ANP a arrêté, à Tamanrasset (6e Région militaire), sept individus et saisi divers matériels. D'autre part, des Garde-côtes et des éléments de la Gendarmerie nationale ont mis en échec des tentatives d'émigration clandestine de 52 personnes, à Oran et Aïn Témouchent (2e Région militaire), tandis que 12 immigrants clandestins ont été interceptés à In Amenas et Biskra.