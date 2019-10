Le MAE turc en visite à Alger : Concertation traditionnelle

Le ministre des Affaires étrangères de la République de Turquie, Mevlut Cavusoglu, effectue, depuis hier une visite de travail en Algérie dans la tradition de concertation établie de longue date entre l'Algérie et la Turquie, qui permettra au chef de la diplomatie algérienne et à son homologue turc d'examiner l'ensemble des volets des relations bilatérales et de procéder à une évaluation d'étape de la coopération entre les deux pays. Elle constituera également une opportunité pour se concerter et échanger sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Elle intervient à un moment où la coopération et le partenariat entre les deux pays "connaissent une impulsion nouvelle et un développement notable dans divers domaines, notamment ceux de l'énergie, de la sidérurgie et du textile. Le MAE tient, enfin, à souligner la signature, il y a quelques jours, d'un accord entre Sonatrach et l'entreprise turque Ronsans, portant sur un investissement de 1,4 milliard de dollars pour la réalisation d'un complexe de production de polypropylène.