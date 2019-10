El-Tarf : 68.000 logements en 20 ans

La wilaya d’El Tarf a bénéficié durant ces deux dernières décennies d’un total de 68.165 logements tous segments confondus, a indiqué lundi le directeur local du logement, Mohamed Benhacine. Pas moins de 30.150 aides ont été réservées à l’habitat rural, alors que le reste des formules (LSP, LPA, LPP, AADL, LPL, LP) est estimé à 3.780 unités, a précisé le directeur du logement de la wilaya qui s’exprimait lors de «portes ouvertes» consacrées au secteur de l’habitat, tenues à la maison des jeunes Ahmed-Betchine, au chef-lieu de wilaya, en présence du wali Benarar Harfouche. Il a également souligné que 26.370 aides à l’habitat rural ont été lancés en travaux et 24.462 autres ont été achevés, de même que 1.908 logements dans les différents autres segments sont en cours de réalisation à travers diverses communes de cette wilaya frontalière, alors que 3.780 autres n’ont pas encore été lancés.

De son côté, le directeur local de l’OPGI, Latreche Chérif a fait état de l’attribution de 11.833 logements sur un total de 26.020 unités, alors que le reste, soit 14.187 logements dont 2.566 logements achevés partiellement, le seront prochainement.

Sur 5.847 logements représentant 20% du programme, en cours de réalisation, 2.387 logements sont à «l’arrêt» en raison de la défaillance des entreprises chargées de la construction des projets, a déploré Benhacine.

Pour sa part, le directeur local de l’agence foncière a soutenu que les travaux de construction de 50 logements LSP se poursuivent à El Kala, avec un taux d’avancement de 42%.

A ces projets d’habitat, destinés à satisfaire la demande de plus en plus importante, s’ajoutent, a-t-on indiqué au wali, un quota de 3.379 logements AADL dont 1.000 unités en cours au chef-lieu de la wilaya avec un taux de 53%. Le chef de l’exécutif local a notamment insisté sur l’importance de lancer les travaux en instance, signalant qu’une commission locale sera constituée pour recenser et solutionner les problèmes rencontrés dans ce domaine.