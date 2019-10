Blida : 1.000 unités AADL en octobre

Plus de 1.000 logements de type location-vente (AADL) seront attribués à des souscripteurs du programme de 2001 à Blida, durant le mois d’octobre en cours, a annoncé, lundi, le directeur du logement de la wilaya. «Quelque 1.144 souscripteurs du programme de 2001 à Blida recevront les clés de leurs logements réalisés à la nouvelle ville de Bouinane, durant ce mois d’octobre», a indiqué Tarek Souissi, en marge d’une journée d’information sur le logement, organisée à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale et arabe du logement.

Ce quota de logements s’ajoutera aux 744 unités AADL distribuées au mois d’août dernier, à des souscripteurs du même programme de 2001, a-t-il ajouté. Sachant que la nouvelle ville de Bouinane compte 32.000 logements, dont une majeure partie de type AADL. Toujours dans le même site, M. Souissi a, par ailleurs, annoncé la distribution attendue, «avant la fin de l’année en cours», de pas moins de 320 logements promotionnels publics (LPP), destinés aux catégories professionnelles dont le salaire mensuel dépasse les 108.000 DA. Il a, également, fait part d’un autre quota de 2.321 logements de type promotionnel aidé (LPA), dont les chantiers «seront lancés dès la désignation des entreprises de réalisation».

Les logements en question (LPA), très prisés par les catégories professionnelles dont le salaire mensuel ne dépasse pas les 108.000 DA, seront implantés dans les communes de Meftah, Larbaâ, Soumaâ, Boufarik, Beni Tamou et Al Affroune, a fait savoir M. Souissi. «Le déficit en foncier entrave la réalisation de ce type de logements dans la wilaya», a-t-il déploré. Cette journée d’information, abritée par la salle omnisports «Mohamed-Baâziz», a constitué une opportunité pour le large public, pour être informé sur les différents projets de logements en réalisation dans la wilaya, de même que les conditions fixées pour bénéficier de chaque type de logement, entre autres.