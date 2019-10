Chlef : Bannir les chalets

L’agence CNL (Caisse nationale du logement) de la wilaya de Chlef a enregistré, en 2019, le règlement de 500 dossiers, dans le cadre du programme de remplacement des chalets, a-t-on appris, hier, auprès des services de cette structure.

«Près de 500 dossiers ont été réglés au 30 septembre écoulé», a indiqué à l’APS le directeur de l’agence, Mohamed Kdidir, prévoyant l’éradication d’un nombre considérable de chalets grâce à cette opération. Le responsable a fait part du règlement, à ce jour, de 15.570 dossiers depuis le lancement dudit programme en 2009, contre 15.121 à la fin 2018. Il a estimé, néanmoins, que l’avancement de l’opération a enregistré «une certaine lenteur durant cette année», en dépit, a-t-il dit, des «multiples facilitations introduites par la tutelle au titre de l’instruction ministérielle du 1 avril 2018, et de nombreuses notes de la direction générale de la CNL prescrites à ce sujet». M. Kdidir a imputé cette lenteur à trois facteurs principaux, liés notamment au fait que certains bénéficiaires ont exploité la première tranche de l’aide financière qui leur a été destinée à des fins autres que le remplacement de leurs chalets, au moment où d’autres ont refusé de bénéficier de cette aide pour des raisons en relation avec des questions d’héritage, entre autres. Le troisième facteur est représenté par l’exclusion de certains dossiers de cette aide, car il s’agit de gens ayant bénéficié de programmes de logements, comme stipulé dans le Fichier national du logement, est-il expliqué. Après avoir rappelé que cette aide financière est «exclusivement destinée au remplacement des chalets en vue de leur éradication», le même responsable a lancé un appel à tous ceux y ouvrant droit et n’ayant pas encore déposé de dossier, en vue «de se rapprocher des services de la CNL pour bénéficier de ce programme». Selon les informations fournies par M. Kdidir, l’instruction du 1 avril 2018 offre la possibilité à tout propriétaire d’un lot de terrain de moins/ou égal à 120 m2 dans le chef-lieu de la wilaya, et de 150 m2 en dehors du chef-lieu de wilaya, de bénéficier d’une aide financière. Il n’a pas manqué, en outre, de rassurer quant à la «disponibilité de liquidités pour le financement de toutes les formules existantes (programme de remplacement des chalets, logement rural, LPL, LPA, AADL), parallèlement à l’accélération des procédures d’examen des dossiers et des délais de financement». La wilaya de Chlef compte 18.318 chalets. Le délai pour bénéficier d’une aide pour le remplacement des chalets a été fixé à la fin de l’année en cours. Sachant que ce délai a déjà été prolongé en 2018, par les services concernés, dans l’espoir de contribuer à l’éradication définitive des chalets dans la wilaya. Le 10 octobre 1980, la ville de Chlef (ex-El Asnam) a été frappée par un violent séisme de magnitude de 7,3 sur l’échelle de Richter, qui a détruit la ville à 80%, outre plus de 2.600 personnes mortes.