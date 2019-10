Administration publique : Amélioration de la performance

Une Convention de coopération a été signée, hier au siège de l'ambassade du Canada à Alger, entre RAKM Conseil, un bureau spécialisé en stratégies d'amélioration de la performance, et l'École nationale canadienne de l'administration publique (ENAP). L'accord a été signé par le fondateur de RAKM Conseil, M. Mourad Zerhouni, et par le directeur des affaires internationales à l'ENAP, Simon Chabot, en présence du conseiller politique à l'ambassade du Canada à Alger, François Gourdeau. Cette Convention de coopération vise l'amélioration du rendement et de la performance des gestionnaires dans l'administration publique, pour atteindre les plus hauts niveaux de service public, que ce soit dans la santé publique, l'éducation et l'enseignement ou dans d'autres domaines en relation directe avec le citoyen. Dans ce cadre, M. Gourdeau a affirmé que le Canada avait lancé, en août 2019, une nouvelle stratégie dans le domaine de l'éducation et d'enseignement avec plusieurs pays, pour offrir, aux étudiants et chercheurs des autres pays, l'opportunité d'apprendre et de faire des recherches scientifiques suivant les normes internationales. Selon les organisateurs, le nombre des étudiants algériens poursuivant une formation au Canada s'élevait, en 2018, à 2.050 étudiants, contre 1.405 étudiants en 2017, selon les organisateurs qui soulignent une évolution de l'ordre de 100% de ce nombre, lors des dix dernières années. Selon la même source, le domaine des affaires reste le plus attractif pour ces étudiants, suivi de l'administration et du droit avec 29%, de la construction avec 20%, puis des sciences sociales, du journalisme et de la communication avec 13%. De son côté, M. Chabot a fait savoir que l'ENAP, qui est présente dans 80% des pays francophones, avait attribué, en 48 ans d'existence, 11.000 diplômes universitaires. Encadrée par des experts pluridisciplinaires, la formation peut être suivie en présence quotidienne dans les classes ou à distance (via internet), a-t-il précisé. Pour sa part, M. Zerhouni a indiqué que son bureau était spécialisé dans le perfectionnement des compétences des managers, notamment dans secteurs des PME et pharmaceutique. RAKM Conseil met à disposition son expérience pour l'élaboration d'une stratégie basée sur quatre règles, à savoir : l'analyse, l'élaboration d'un plan d'action conforme au projet, la conception d'un plan global pour la formation ou la formation spécialisée et l'accompagnement, avant de sanctionner le tout par un diplôme reconnu à l'échelle internationale.