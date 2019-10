Politique salariale : Des cadres en formation

Les salariés comptent énormément sur les organisations syndicales pour négocier les salaires les plus avantageux.

Une formation sur la législation salariale et la pratique de la paie co-animée par Zahir Battache spécialiste en droit social et manager de Procible, spécialisé dans l’accompagnement des entreprises et l'expert fiscaliste, Touahri, a été tenue en début de semaine à Alger avec une satisfaction des cadres ayant assisté à la rencontre. M. Battache a indiqué sur LinkedIn que la prochaine session se tiendra à Bejaia les 3 et 4 novembre prochain. A souligner que le Guide pratique sur les salaires - Les pratiques indispensables est le manuel amélioré, augmenté et commenté de jurisprudence est publié chez Berti Editions par Zahir Battache.

Les salariés comptent énormément sur les organisations syndicales pour négocier les salaires les plus avantageux mais il y aussi des situations où le salarié peut subir des retranchements sur sa fiche de paie car «il est possible de procéder, selon le règlement intérieur, à une retenue sur salaire proportionnelle à la durée d’absence».

C’est lors de l’entretien d’embauche que les parties se mettent d’accord sur la rémunération (même si c’est difficile dans le cas d’existence d’une convention collective) et des conflits peuvent naître à ce propos et la loi comme la jurisprudence abordent cette question en explicitant que le salaire est soumis à des conditions citées dans le contrat de travail, ou la convention collective ou la grille des salaires.

Les conventions et accords collectifs fixent les salaires de base, les indemnités et les primes avec la mention que ces deux composantes du salaire sont considérées par les travailleurs comme un salaire complémentaire. En tout cas, le salaire doit assurer les conditions d’existence convenable et être convenable pour une famille de cinq membres encore que ces notions varient selon l’appréciation de chacun. Néanmoins, il n’y a pas de discrimination lors d’une différence de salaires dans une même entreprise si la rémunération est fonction des performances à charge pour l’employeur de démontrer par des éléments objectifs et pertinents sa décision. Sans aller pour autant à privilégier des salariés se trouvant dans une situation identique sans raison. L’auteur explique en outre que l’employeur peut aménager la relation contractuelle et décider de manière unilatérale de porter des modifications dès lors qu’elles n’ont aucune incidence sur la qualification professionnelle et la rémunération du salarié. Ce dernier peut se voir imposer une légère modification de ses tâches, se voir confier des tâches supplémentaires, ou différentes.

Instrument de travail indispensable, l'ouvrage répond parfaitement à l'attente des travailleurs et des chefs d'entreprises, les directeurs de ressources humaines (DRH) et les directeurs des finances et de comptabilité (DFC) pour qui les salaires sont avant tout une pratique au quotidien et aussi à l'administration du travail, les organisations syndicales tant ouvrières que patronales et certainement les magistrats, les avocats et autres auxiliaires de justice, les chercheurs universitaires, les étudiants ainsi que pour toutes les personnes confrontées à cette question et ses aspects juridiques.