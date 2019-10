Partenaires sociaux et économiques : Renforcer la concertation

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Tidjani Hassan Haddam, a affirmé, hier à Alger, l'importance d'élaborer un plan d'action axé essentiellement sur le renforcement de la concertation avec les mutuelles sociales et les partenaires sociaux et économiques, a indiqué un communiqué du ministère.

Dans son allocution aux travaux du Conseil national de la mutualité sociale (CNMS), M. Haddam a mis l'accent sur «l'importance d'élaborer un plan d'action axé essentiellement sur le renforcement de la concertation avec les mutuelles sociales et les partenaires sociaux et économiques, en vue de promouvoir l'entraide sociale, et de s'engager à plafonner un taux d'adhésion précis», ajoute le communiqué.

Dans ce contexte, il a plaidé pour «la promotion et le développement des mutuelles sociales, en faisant prévaloir le dialogue entre toutes les parties concernées pour la stabilité de ce pilier important du système de sécurité sociale».

Le ministre a préconisé d'asseoir des bases organisationnelles modernes pour la gestion des mutuelles, à travers l'amélioration des services, la simplification des mesures et la promotion de la communication avec les affiliés». M. Haddam a estimé nécessaire de «réfléchir à la mise en place de nouveaux mécanismes pour la création de caisses communes de retraite complémentaire, voire la création ou la gestion commune des grandes structures sanitaires, à l'instar des polycliniques, outre la formation d'un groupe de travail pour la modification de certaines dispositions de la loi n°15-02 relative aux mutuelles sociales, en vue de renforcer la stabilité des mutuelles et d'élargir le champ d'adhésion». «Trente mutuelles activant dans le domaine assurent la couverture sociale complémentaire au profit de plus de 1.300.000 affiliés».