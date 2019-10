Industrie militaire : L’ANP à la foire de la production nationale

En exécution des instructions du général de corps d’Armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, M. Gaïd Salah, dix unités et entreprises de production de l’Armée nationale populaire participent à la Foire de la production nationale (Djazair export 2019) qui se tient du 8 au 10 octobre au Palais des expositions, organisée en marge de la Conférence nationale sur les enjeux de la Zone de libre-échange africaine (ZLECAf).

Cette occasion constitue "une opportunité aux visiteurs pour découvrir l’espace dédié à l’Armée nationale populaire au pavillon A" et de visiter les différents stands des unités de production relevant du Commandement des Forces aériennes, des Directions des fabrications militaires, du matériel pour découvrir une multitude de produits reflétant le haut niveau des fabrications militaires dans leurs différentes filières et contribuant à la consolidation d’un tissu économique national de qualité et ce, à travers des établissements et des unités de production spécialisés dans divers domaines : textiles, industries mécaniques légères et lourdes et industries électroniques.