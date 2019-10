SALON DE L’EXPORTATION / Conférence nationale sur les enjeux de la ZLECAF : Un véritable succès

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a procédé, hier, à l'inauguration du Salon Djazair export sous le slogan : «Le développement des échanges commerciaux intra-africains, facteur de prospérité des peuples ». Le ministre a exprimé sa satisfaction quant à la tenue de ce Salon en marge de la conférence nationale sur les enjeux de la zone de libre échange continentale africaine (Zlecaf), qui a enregistré un «véritable succès».

En réponse à la question de savoir quels sont les pays qui vont largement bénéficier de cette libre zone, le ministre a fait savoir qu’il s’agit des Etats où l’industrie repose surtout sur des bases fortes et diversifiées. Il a annoncé qu’une rencontre regroupant des experts, universitaires et professionnels se tiendra prochainement pour élaborer une stratégie nationale de diversification des exportations.

Ce dernier rappelle que dans le cadre de la loi de finances 2020, l’Etat compte sur la création des zones économiques intégrées au Sud.

Mettant en exergue l’organisation du Salon djazair export, M. Djellab a indiqué que «celui-ci constitue une opportunité idoine pour montrer davantage aux participants étrangers qui ont pris part à la conférence nationale sur les enjeux de la Zlecaf, que nous avons une économie diversifiée, développé et moderne».

À travers cet important événement, a-t-il ajouté, «l’Algérie accompagne les entreprises pour, entre autres, assurer la promotion continue de la production nationale et pour mettre en lumière son potentiel à l’export en particulier vers le marché africain». Le ministre a également précisé que cet événement constitue également un espace important pour développer des relations entre les professionnels, les entreprises et les institutions auxiliaires du commerce extérieur, améliorer le standing du pavillon algérien à l’étranger et mettre à la disposition des exportateurs nationaux et visiteurs étrangers un espace convivial de rencontres de nouveaux partenaires. S’agissant du nombre des participants à ce Salon, il a fait savoir que « plus de 800 entreprises dont certaines spécialisées dans l’exportation ont pris part à ce rendez-vous ».

Makhlouf Ait Ziane