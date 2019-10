les 9 et 10 octobre au Palais de la culture : L’identité à travers l’habit traditionnel algérien

En effet, à l’initiative de la grande styliste algérienne de renommée internationale, d’origine constantinoise, Hafida Briki, et par une forte conviction que l’agence Nexus Corps qui a adopté ce projet, que le costume « purement » traditionnel algérien sera exposé en Alger, avant de traverser les frontières algériennes pour être exposer dans plusieurs pays arabes et étranger. Ainsi, parce que le costume traditionnel algérien renferme un pan de notre identité, de notre culture et surtout de notre histoire qu’il doit être sauvegardé à travers ce genre de festival. D’ailleurs le fait de l’exporter en dehors de nos frontières ne révèle pas d’un miracle, ou même difficile à réaliser. Bien au contraire ! C’est dans cette perspective que l'agence événementielle Nexus Corp, a décidé d'organiser, les 9 et 10 octobre au Palais de la culture à Kouba, un événement international baptisé Journées internationales de l'habit traditionnel algérien.

Pas moins de 20 stylistes et 10 salons de coiffure de toutes les régions d’Algérie vont prendre part à la première édition de cet évènement. 11 défilés de mode sont à l’affiche de cette événement, issus de différentes régions algériennes : algérois, kabyle, chaoui,… malheureusement le Sud du pays ne sera pas représenté pour cette première édition, et ce pour «manque de styliste qualifiée » comme le souligne l’initiatrice du projet, Mme Briki, qui promet que le Sud sera présent lors des prochaines éditions. L’événement sera réalisé par le réalisateur égyptien Ayman Sakr et Hussein Azab pour la prise de photo.

Ce dernier sera, explique de directeur général de l’agence, Meraid Mohamed Amine, «une sorte de caravane qui transportera le savoir-faire algérien à travers plusieurs pays, à savoir l’Algérie en octobre 2019, l’Égypte en février 2020, le Liban en avril 2020, la Jordanie, Dubaï en juin 2020, la France en septembre 2020 pour revenir ensuite en Algérie en novembre 2020 pour le début de la deuxième édition».

Il dira que le concept est «d’exporter l’image de notre riche patrimoine vestimentaire et qui est malheureusement mal exposer ailleurs» souligne t’il, en mettant l’accent sur le fait, que «la faute principale de cette méconnaissance dans d’autres pays que ce soit voisins ou étrangers nous reviens. Nous sommes les principaux fautifs, nous attendons toujours que les initiatives viennent du ministère de tutelle. En fait ce n’est pas le cas. Il est de notre devoir de promouvoir la richesse de notre pays en Algérie déjà, puis promouvoir notre culture et notre identité ailleurs. Il faut juste ce dire : on reçoit, mais il faut aussi donner» précise t-il, en ajoutant, que cet événement ne ce limitera pas aux habits, mais il transportera également, tout les produits de l’artisanat (poteries, bijoux…)



L’histoire de l’Algérie revisitée



Ainsi, plus d’une vingtaine de stylistes, brodeurs, couturiers et coiffeuses, viendront, montrer leur savoir-faire en matière de costumes traditionnels et de coifures. Au cours d’un point de presse animé, hier, à la bibliothèque du palais de la culture Moufdi-Zakaria, la styliste, Hafida Briki, a précisé, qu’«elle a eu du mal à trouver des stylistes pour reconstituer le costume traditionnel dans son intégralité. Comme il est d’une extrême rareté, et dominer par le costume moderne» dira t’elle en soulignant, qu’ elle très «exigeante» quand à la confection des tenues. «j’ai exigé que les tenues soient purement traditionnels sans aucune modifications. Mais le fait d’utiliser les nouveaux produits ne me dérange pas» affirme t-elle.

Façon singulière d’exhumer et de réhabiliter le costume d’antan. La conférencière a expliqué que si ce festival est la, dans sa phase de concrétisation, «il vient conforter notre espoir et notre volonté d’inscrire durablement cette manifestation dans le paysage culturel national et international. Notre ambition s’attache particulièrement aux jeunes générations qui n’ont que rarement vu ces costumes, en tentant de les intéresser à ce lien avec l’histoire sociologique de notre pays» indique t-elle. C’est d’ailleurs dans cet esprit que la présente édition s’inscrit pour souligner les interactions existant entre les manières de vivre et les manières de s’habiller. Inventorier ces modèles de vêtements, promouvoir leur beauté, c’est éventuellement rendre service aux arts, la culture, les traditions, le patrimoine, l’identité et particulièrement, notre histoire qui sera revisité et connue par d’«autres nations», dit-elle.



L’Algérie est à un carrefour, avec plein de voies possibles



Pour sa part, le réalisateur Egyptien Aymen Sakr, qui se chargera de la réalisation de ce projet, témoigne de la richesse patrimoniale et culturelle de l’Algérie en soulignant, que « Les vêtements sont considérés comme une partie du patrimoine culturel dans tous les peuples du monde. Ils sont directement liés à l'histoire, la civilisation et la tradition d'une chaque nation. Comme tous les pays du monde, l'Algérie est riche avec divers vêtements qui diffèrent d'une région à l'autre» a-t-il indiqué, en précisant que «L'Algérie est à un carrefour avec plein de voies possibles». Il a également, fait savoir que ce «large panel de costumes traditionnels reflétant toute la richesse et la diversité du patrimoine algérien doit être exposé ailleurs pour faire connaître sa richesse, et surtout pour barrer la route aux pilleurs qui se l’approprient» en citant l’exemple du caftan dont les origines sont algériennes.

Kafia Ait Allouache