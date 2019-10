Grand angle : Volte-face ?

Après la mise en garde de Téhéran et le silence assourdissant de Moscou, le feu vert accordé par la Maison-Blanche à une attaque de l’armée d’Ankara contre les positions des milices kurdes alliées à Washington, basées dans le nord de la Syrie, s’est transformé, sous la pression du congrès, des médias américains et de la communauté internationale, en une menace sévère de la part du pensionnaire de la Maison-Blanche aux dirigeants turcs. En effet, après avoir laissé le champ libre à une offensive turque contre les forces kurdes en Syrie, Donald Trump a fait marche arrière créant ainsi un climat de confusion totale. "Si la Turquie fait quoi que ce soit dont j'estime, dans ma grande et inégalable sagesse, que cela dépasse les bornes, je détruirai et anéantirai complètement l'économie de la Turquie", a tweeté le président des États-Unis. M. Trump qui, dans ce dossier, fait également face à une résistance farouche, y compris dans son propre camp, sur le retrait total des troupes américaines en Syrie. Une promesse de campagne qui lui sera difficile d’honorer. L’Iran n’est pas en reste. Téhéran a fait savoir à la Turquie son "opposition" à une action militaire en Syrie. Le ministre des Affaires étrangères iranien, Mohammad Javad Zarif, a exprimé, lundi soir, à son homologue turc, Mevlut Cavusoglu, l'opposition" de Téhéran. M. Zarif a appelé au respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la Syrie et a souligné la nécessité de lutter contre le terrorisme et d'établir la stabilité et la sécurité" dans ce pays. Faisant fi de ces avertissements, le vice-président turc, Fuat Oktay, a rejeté hier ces "menaces" affirmant que le ministère turc de la Défense a achevé ses préparatifs "en vue d'une opération" dans le nord de la Syrie contre les miliciens kurdes du YPG. Une intervention d’Ankara aura surement des répercussions sur le parrainage du processus de paix en Syrie, piloté par l’axe Moscou-Téhéran-Ankara, et sur les rounds de négociations d’Astana. D’ailleurs au cours de l’entretien avec son homologue turc, le ministre des affaires étrangères iranien n’a pas manqué de lui faire rappeler que l’accord d’Astana "était le meilleur moyen pour la Syrie et la Turquie de répondre à leurs inquiétudes" réciproques.

M. T.