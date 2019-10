Renouvellement du mandat de la Minurso (Sahara Occidental) : Réunion du conseil de sécurité de l’Onu le 16 Octobre

Le représentant du Front Polisario à l’ONU, Sidi Mohamed Omar, s’est entretenu lundi à New York avec la sous-secrétaire générale des Nations Unies pour l’Afrique en charge des opérations de maintien de la paix, Mme Bintou Keita.

Le diplomate sahraoui a dûment informé Bintou Keita de la position du Front Polisario concernant plusieurs questions liées au processus de paix onusien et à la mission pour l’Organisation d’un référendum au Sahara Occidental (Minurso). Jeudi, le président Sahraoui, Brahim Ghali, a affirmé dans une lettre transmise au SG de l’ONU que le Maroc retardait le processus onusien pour renforcer l’occupation brutale des territoires sahraouis. Pour le président Ghali, ce retard a paralysé le processus politique, au moment où le Maroc a intensifié ses actions déstabilisatrices sur le territoire, appelant par la même occasion à la désignation d’un nouvel médiateur qui partage les convictions, la détermination et la stature de l’ancien émissaire, Horst Köhler. Le SG du Front Polisario a ajouté que l’ONU ne doit pas permettre au processus politique d’être "l’otage" des conditions préalables imposées par le Maroc pour faire dérailler le processus de décolonisation du Sahara Occidental.

Le Conseil de sécurité se réunira le 16 octobre pour un premier briefing sur le Sahara Occidental en prévision du renouvellement du mandat de la Minurso qui expire le 31 octobre.