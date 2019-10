Dans la lucarne : Des champions à entretenir

Notre sport national, toutes compétitions confondues, a apporté énormément de satisfaction au pays dans diverses disciplines. Ce qui avait donné toute son acception au développement généralisé et harmonieux. La fierté était quasi générale et notre peuple pouvait "bomber" allègrement le "torse". C'était mérité, eu égard au travail effectué à chaque niveau, et ce, quelle que soit la discipline considérée. On avait des champions en athlétisme, boxe, judo, lutte, karaté, football, kick-boxing, Vovinam Viet Vo Dao, gymnastique, tir à l'arc, équitation, tir sportif, voile… Des champions comme Noureddine Morceli, Hassiba Boulmerka, Soltani, Sief, Djabir, Moussa, Zaoui, Madjer, Belloumi, Assad, Fergani, Bencheikh… Antar Yahia, Bouguerra, Mahrez, Bennaceur, Belaïli, Bounedjah, Réda Belkaddour, Slimani, Boudebouz, pour ne citer que ceux-là, resteront les dignes ambassadeurs d'un sport qui ne s'est jamais mieux porté. C'est vrai qu'en football la «grinta» d'une équipe bien emmenée par un Belmadi, plus sûr de son talent, avait fait trembler tout le monde avant de revenir au bercail avec le trophée acquis en terres pharaoniques. Ce n'était pas facile, mais quand l'Algérien veut forcer le destin, il arrive à ses fins, quelle qu’en soit l'adversité. Il est clair, cependant, que si l'on ne travaille pas chaque jour que Dieu fait d'arrache-pied, on ne pourra pas atteindre nos objectifs. C'est ce qui est arrivé à notre champion olympique Taoufik Makhloufi. A Doha, aux championnats du monde, alors qu'on avait nourri de grands espoirs en lui afin d’entonner l'hymne national, il n'a pu réaliser que la deuxième place et la médaille d’argent. Tout le monde aurait aimé le voir en or, ce qui répond le plus fidèlement à son rang, mais être vice-champion du monde sur la distance de prédilection qui est le 1.500 m, c'est une performance qui n'est pas à la portée du premier venu. Les grands sportifs qui sont dans le domaine, puisqu'ils en ont fait leur spécialité, peuvent le confirmer aisément. Certes, on avait apprécié à sa juste valeur la performance de Taoufik Makhloufi du fait que ç'en est une, mais l'or n'était nullement inaccessible pour lui. Les spécialistes les plus avertis peuvent vous affirmer que l'enfant de Souk Ahras est capable de faire frémir de stupeur les grands demi-fondistes kenyans et même éthiopiens. Aujourd'hui, en dépit de la qualité des coureurs américains, français, marocains (ce sont des habitués avec Saïd Aouita et Hicham El-Guerrouj) sur cette distance, notre compatriote est à même de les défier tous et surtout de les battre. Pour cela, on ne doit pas le laisser "choir" comme un "fruit mûr". Il faut plutôt s'occuper de lui comme on s'occupe de la "prunelle de ses yeux". Tous les érudits de l’athlétisme mondial peuvent vous mettre à l'évidence qu'une médaille d'or à des jeux Olympiques ou un Mondial se prépare sur une durée au minimum de quatre années. Si l'on n’agit pas ainsi, c'est un peu peine perdue, avant même de commencer l’épreuve compétitive. Un Taoufik Makhloufi mérite aujourd'hui plus qu'avant d'être "chouchouté" et pris en charge afin qu'il demeure notre espoir sûr lors des JO 2020, prévus à Tokyo (Japon). On ne doit plus attendre l'approche d'un évènement majeur pour s'intéresser à notre "étalon". Ce serait alors, dans un tel cas, trop tard.

Hamid Gharbi