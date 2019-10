Conférence de presse de Djamel Belmadi : « l’EN a un statut à défendre »

Une rencontre avec les médias qui aura duré plus d’une heure et demi, où Djamel Belmadi a fait le tour de toute l’actualité des Verts, pratiquement.



« Deux rencontres de niveau »

« Nous avons la possibilité de disputer deux matchs de bon niveau. La majorité des joueurs aura l’occasion de se produire, avec l’objectif de prétendre à une place de titulaire. Il y a des similitudes entre la RDC et la Zambie, au niveau du jeu. Le Congo a changé d’entraîneur, après la CAN. Avec le départ d’Ibenge et l’arrivée de Nsengi-Biembe, l’effectif a connu des changements, avec le retour notamment de Mbokani, et la sélection du jeune Moutoussamy, qui est un attaquant prolifique. C’est une équipe très technique. Cela dit, le plus important c’est nous-même et notre capacité à imposer notre jeu. J’attend beaucoup de mes joueurs. Nous avons un statut à défendre à présent», a tenu à souligner Belmadi, avant d’aborder le big match face aux Cefeteros. «Pour les absences au sein de la Colombie, cela ne veut pas dire que cette sélection sera moins forte. Ce n’est pas l’absence de deux éléments qui va avoir un impact sur la valeur de cette équipe. C’est une équipe athlétique. On l’a vue récemment face au Brésil. Cette confrontation face à la Colombie va nous permettre de voir où se situe notre sélection par rapport au niveau mondial, après avoir fait nos preuves sur le plan africain, à l’occasion de la dernière CAN. Si Carlos Queiroz a choisi de se mesurer à l’Algérie, c’est parce qu’il veut avoir la meilleure équipe africaine en face. C’est une fierté d’être respectés. On ne va pas juste faire office de sparring-partner, par contre». A propos du choix de la ville de Lille, seule grande ville française à avoir accepté d’abriter cette rencontre, le coach national a tenu à préciser : «L’organisation des matchs internationaux est très compliquée. Lorsqu’une occasion comme ça se présente, il ne faut pas trop hésiter. Cependant, vous imaginez bien que rencontrer la Colombie à Tchaker relève de l’impossible pratiquement. L’adversaire n’acceptera jamais de s’y produire. Par ailleurs, il faut dire qu’évoluer en France est bien aussi pour notre communauté, ainsi que pour notre sélection qui jouera à l’extérieur. Un match amical à guichets fermés dans un autre pays, avec la totalité des billets écoulée en deux jours, c’est unique dans les annales du football. Ça montre l’attachement et l’amour des Algériens pour leur sélection.» L’entraîneur des Verts a par la suite parlé de son groupe pour les deux rencontres amicales, en question.



« Difficile de rentrer dans le groupe. »

« Lorsque je dis qu’il est difficile de rentrer dans ce groupe, c’est plutôt quelque chose de positif. Si à chaque stage il y a beaucoup de nouveaux joueurs, ça veut dire qu’il n’y a pas de résultats. Il y a quand même un groupe qui a gagné la CAN. On a même la chance de pouvoir aligner une bonne équipe. On ne change pas juste pour changer. Je dis toujours aux joueurs qu’ils doivent leur sélection à leurs performances respectives en club et leur rendement en sélection. Certes, il y a plein de joueurs qui peuvent prétendre faire partie de ce groupe, à l’image de Soudani qui a beaucoup donné en sélection. Cependant, il est en concurrence avec Brahimi, Belaili ou encore Benrahma. Il revient en club, c’est déjà bien. Je peux aussi citer Belkebla. On le suit toujours de près. Il n’est pas du tout black-listé. Il reviendra sans doute un jour en équipe nationale. Pour sa part, Lekhal n’est pas encore revenu de sa blessure totalement. Pour ce qui est du cas de Ghoulam, sachez que je ne fais de croix sur personne. Je continue de le suivre ainsi que d’autre joueurs. Je communique avec lui. Cela dit, il y a des retours qui ne sont pas toujours opportuns. J’ai été le voir quand il était blessé. On lui a par la suite tendu la main. Franchement, je n’ai aucun problème personnel avec lui. Je pense surtout à l’intérêt de l’équipe nationale. Larouci joue en équipe réserve de Liverpool.

Avec tout le respect que j’ai pour lui, il n’est pas encore sélectionnable. Un peu de respect, quand même, pour notre sélection. Il doit faire ses preuves avant de prétendre à une sélection», a précisé Belmadi, qui a évoqué d’autres éléments, en priant les médias de ne plus citer les joueurs qui ont fait le choix de porter les couleurs de l’équipe de France, tant ces derniers n’ont pas évoqué un éventuel retournement de situation. « Hassani n’a pas eu souvent sa chance. Il a mal démarré son aventure en équipe nationale, dans un match à l’extérieur. Pour moi, c’est un jeune joueur intéressant. Maintenant, c’est à lui de valider sa place à l’occasion de ce stage. Pour sa part, Slimani marche sur l’eau en ce moment. Il fait des choses exceptionnelles dans une équipe moribonde. C’est le pari d’un entraîneur qui le connaissait bien déjà. A l’AS Monaco, il est le n°1 de toutes les vedettes de cette formation. Je ne suis pas étonné. Avec sa mentalité de battant, il est en mesure d’aller chercher le record de Tasfaout en sélection. Atal, quant à lui, pourrait poser problème, s’ il jouait toujours en position d’ailier avec l’OGC Nice. Ce n’est pas le cas, fort heureusement. Il change souvent de poste. Ce qui est bien aussi, c’est que dans ses déclarations, il affirme qu’il est un latéral droit. En stage, la première séance, il faut toujours le lui rappeler ».



« Nous avons un réel problème de stade. »



Par ailleurs, avant d’évoquer le stade de Tchaker et les problèmes de l’EN à trouver un stade digne pour recevoir ses adversaires, Belmadi a tenu à faire une mise au point à propos de la sélection des A’, en présentant Brahim Belyacine en qualité de manager général de l’équipe nationale, en remplacement de Hakim Medane. « Concernant le CHAN et la sélection nationale des joueurs locaux, je précise que lorsque j’ai signé mon contrat, il n’a jamais été question de prendre cette équipe. Le fait d’avoir pris des locaux en décembre dernier pour jouer contre le Qatar a pu laisser croire que c’était les A’. Ce n’est vraiment pas le cas, même si je reste aussi concerné par cette sélection nationale des joueurs locaux. A ce propos, sachez que les A’, avant d’aller au Maroc pour le match retour, seront en stage le 14 sans mon staff. On les rejoindra plus tard au Maroc», a- t-il indiqué.

« On a un vrai souci de stade. On nous dit que des stades vont être livrés au premier trimestre 2020, mais pour le moment, il n’y a rien. On est contraint de recevoir à Tchaker, qui, faut-il le souligner, n’est pas du standing de l’équipe nationale. Ça fait un an que je me déplace à Blida pour constater les mêmes problèmes. À chaque fois on me raconte la même chose. J’ai été une fois de plus, hier. Je peux vous dire que c’est vraiment du bricolage. Je suis devenu un spécialiste en jardinage. Hier, on m’a fait un cours sur comment scalper la pelouse. Ce n’est pas la faute des employés, c’est plutôt celle des dirigeants. Les jardiniers m’ont dit qu’il fallait le fermer au moins trois mois pour bien travailler».



« Je ne suis pas un adepte des distinctions individuelles. »



Djamel Belmadi est ensuite revenu sur la cérémonie de FIFA Awards. « En effet, j’ai voté Salah au FIFA Awards et j’ai mes raisons. Par contre, pour le CAF Award, je voterai pour Riyad Mahrez parce qu’il démontre ces derniers temps. J’espère vraiment qu’il va gagner. Ça va se jouer entre lui et Mané. Sadio a déclaré récemment qu’il échangerait sa LdC contre une CAN. Ça veut tout dire. Pour ma part, je ne manque pas d’ambition, mais j’ai presque une gêne lorsqu’il s’agit des prix individuels. J’avoue ne pas être assez narcissique pour ça. Etre quatrième ou dixième, c’est super. Ça veut dire qu’on travaille bien. Concernant le vote des pays arabes, ça ne m’étonne pas. Au Qatar, il y a toutes les nationalités. J’ai appris à les connaître. C’est pour ça qu’en allant en Egypte, je savais à quoi m’en tenir. Avant de prendre l’équipe du Qatar «A» à 33 ans, alors que je venais de prendre ma retraite, j’avais longuement hésité. Surtout que je n’avais même pas pris des équipes de jeunes, auparavant. Ensuite, j’ai pensé à tous les entraîneurs que j’ai eus par le passé. J’ai fait le constat qu’aucun d’eux ne m’a vraiment impressionné pour penser que c’était impossible de devenir entraîneur. Ceux qui m’impressionnent le plus sont les techniciens, à l’image de Guardiola ou encore Sacchi, qui ont transformé le football. Pep ce n’est pas juste un coach qui contrôle le jeu. C’est plus que ça. J’ai souvent joué contre lui dans le championnat du Qatar. Guardiola jouait en 6 mois en 10. J’étais toujours dans sa zone. Je peux vous dire qu’il était déjà un entraîneur à cette époque».

Redha M.