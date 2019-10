Championnats du monde d’athlétisme Doha-2019 : Taoufik Makhloufi fierté de l’ALgérie

Taoufik Makhloufi a encore une fois fait parler son talent, en remportant la médaille d’argent du 1.500 m des Championnats du monde d’athlétisme, dimanche à Doha, au Qatar, dans une course intense.

L’athlète le plus médaillé de l'histoire du sport algérien est parvenu à décrocher sa première médaille d’argent dans les Championnats du monde après celle du bronze remporté en 2015 à Pékin.

Absent des pistes durant deux années, Taoufik Makhloufi a marqué son retour sur les pistes par une médaille d’argent qui confirme son statut de champion, et honore par le fait l’emblème national dans le concert des nations. Cette victoire laisse à espérer le meilleur pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, Makhloufi est déterminé à reprendre sa dynamique des bons résultats. Après l’exploit d’or en 2012 aux JO de Londres et les deux médailles d’argent en 2016 aux JO de Rio De Janeiro, tout le peuple algérien aspirent à d’autres exploits pour le champion natif de Souk Ahras.

Le stade Khalifa de Doha a frissonné au rythme d’une finale passionnante, notamment pour la seconde et la troisième place dont le suspens a eu son effet jusqu’à la dernière seconde de la course. Le Kenyan Timothy Cheruyot, grand vainqueur de cette course (3:29.26), a annoncé la couleur de ses intentions dès les premiers mètres en prenant la pôle position du poltron avec son compatriote Ronald Kwemoi. Ce dernier a imposé un rythme assez fou de la course avant de reculer d’un cran et laisser la voie ouverte au reste des coureurs dont Makhloufi a su puiser de son expérience pour gérer les 3 tours et demi. Le champion algérien a attendu le moment opportun pour fournir son dernier effort afin d’aller chercher sa première breloque d’argent dans un Championnat du monde. Avec un chrono de 3:31.38, le natif de Souk Ahras a été devancé par le Kényan Timothy Cheruiyot (3:29.26), médaillé d’or et meilleur performeur de l’année sur la distance, alors que la médaille de bronze est revenue au Polonais Marcin Lewandowski (3:31.46).

Kader Bentounès