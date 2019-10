Zaouïa : Faire barrage à la radicalisation

Les participants à une journée d’étude sur le rôle des zaouïas dans la formation ont prôné, hier à Ghardaïa, la nécessité de faire connaitre les zaouïas algériennes en vue de contribuer à une orientation éducative saine des nouvelles générations. Les intervenants ont mis l’accent sur la place de choix des zaouïas aux côtés d’autres structures et institutions religieuses qui veillent à la propagation et la diffusion des enseignements de l’Islam et des valeurs de tolérance et de modération, conformément au référent religieux algérien. Les zaouïas ont de tout temps joué un rôle fondamental dans la préservation de l’identité religieuse des algériens et le renforcement de l’unité de la Ouma (société), ont souligné les participants à cette journée d’étude organisée à la zaouia El-Houda et El-Dia située à Bensmara, un quartier périphérique de la ville de Ghardaïa.