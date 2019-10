Autorité de régulation de l’audiovisuel : Garantir la réussite du scrutin

L'Autorité de régulation de l'audiovisuel (ARAV) a mis en avant, hier, son engagement à jouer son rôle lors de la Présidentielle du 12 décembre prochain, en coordination avec l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) afin de garantir la réussite du scrutin présidentiel, un rendez-vous crucial dans l'histoire de la nation. «L'ARAV s'acquittera de son rôle, dans le cadre de ses missions fixées dans la loi 04-14, pour garantir la réussite du scrutin présidentiel, un rendez-vous crucial dans l'histoire de la nation, et conformément à la loi organique 07-19 qui prévoit dans son article 8 une coordination avec l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) pour la répartition équitable de l'accès aux médias audiovisuels nationaux, a souligné l'ARAV dans un communiqué.

L'ARAV s'est dite confiante que les différents medias audiovisuels nationaux publics et privés seront au «rendez-vous», au regard du contenu de leur message médiatique, à savoir «l'objectivité, la partialité et le rejet de la provocation et de l'alarmisme», et «seront à la hauteur de cet événement qui représente la concrétisation de la solution constitutionnelle à la crise que connait le pays, à travers l'élection d'un président de la République jouissant de la légitimité populaire pour exercer ses différentes prérogatives constitutionnelles, et guider le pays vers la réalisation des réformes prévues dans les différents domaines de manière à renforcer l'unité du peuple et à dynamiser le processus du développement global». Dans le même cadre, l'ARAV a estimé que la prochaine présidentielle «constitue une étape cruciale étant la solution constitutionnelle d'une crise multidimensionnelle, notamment son volet institutionnel», saluant la création de l'ANIE qui «répond au principe de la souveraineté du peuple à travers des élections libres, transparentes, pluralistes et loyales qui reflètent la volonté du peuple et de son choix réel».