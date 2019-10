Association des Oulémas musulmans algériens : Une revendication populaire

Alors qu’elle avait appuyé le mouvement populaire et ses revendications dès son amorce, l'Association des Oulémas musulmans algériens vient de réaffirmer ses positions par rapport à la tenue du prochain rendez vous électorale prévue le 12 décembre, en soutenant favorablement cette échéance.

Dans son communiqué rendu public à l’issue de la réunion tenue samedi dernier, au siège de Nadi Ettarraqi à Alger, qui a regroupé les représentants des sections locales de l’association, et les responsables des bureaux de wilayas, l’association a appelé à l’accélération du processus pour l’élection d’un président «en réponse à la volonté de la majorité» des Algériens.

C’est d’ailleurs dans cette optique que l’association a exprimé par le biais de son président, «ses craintes» quant aux menaces et risques sur la stabilité et la sécurité du pays «si le vide au sommet de l’Etat persiste». Les craintes exprimées par les membres de l’association illustrent l’attachement des Oulémas à «la préservation de la sérénité dans un climat de sécurité et de stabilité, selon le principe fondamental qui met «l’intérêt de la nation et du pays au dessous de tout calcul politicien», souligne le communiqué.

Dans le même contexte, l’association tient à préciser que pour garantir la transparence des élections «il est impératif d’éloigner tous ceux qui ont un passé peu glorieux, et tous ceux qui se sont mêlés des affaires de la corruption, et les impliqués dans le jeu des intérêts mesquins et qui par leur malhonnêteté ont contribué à ruiner les richesses du pays».

Tout en appelant à la nécessité d’assurer les meilleures conditions pour garantir la transparence du prochain scrutin, l’association a également plaidé pour l’élargissement du champ d’expression et des espaces médiatiques au profit de tous les acteurs de la société «quelle que soit leur appartenance idéologique ou leur orientation politique» car, selon ses membres, c’est dans la diversité des échanges, «que le débat sur les enjeux actuels et l’avenir du pays se fructifie s’enrichit et permet ainsi, d’aplanir toutes les divergences» estiment les Oulémas.

S’agissant des campagnes visant à détourner les Algériens des objectifs qu’ils ont tracés lors du déclenchement du Hirak, les Oulémas suggèrent de «créer des commissions autonomes pour mener des campagnes pour expliquer, sensibiliser et persuader les jeunes notamment quant à leur devoir national et qui se cristallise dans l’acte de voter».

Dans ce sillage, l’association appelle à mobiliser tous les moyens et à poursuivre la recherche d’une solution «consensuelle» pouvant «matérialiser» les revendications populaires pour un avenir «radieux» car, ajoute le communiqué «le risque de bouder les élections pourrait créer un impact négatif, et une crise de confiance quant à la sincérité des pouvoirs publiques et les efforts consenties pour sortir le pays de sa crise politique». «Par le consentement, les Algériens devront choisir librement leurs représentants», lit-on dans le communiqué. Ces représentants ne seront autres que les compétences nationales jouissant de crédibilité, de neutralité et d'impartialité qui doivent montrer leur aptitude à assumer les responsabilités que les citoyens leur confèrent par l’élection.

Tahar Kaidi