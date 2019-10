Election présidentielle, Le président de l’Autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Charfi : « Permettre aux citoyens de décider en toute souveraineté »

Ghardaïa : installation du coordinateur et des membres de la délégation de wilaya de l’Autorité.

Le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi, a procédé hier à Ghardaia à l’installation du coordinateur et des sept membres de la délégation dans cette wilaya. Intervenant lors de la cérémonie d’installation, M. Charfi a indiqué que l'ANIE s’attèle à «réunir les conditions propices pour le libre choix du citoyen d’exercer son devoir et son droit électoral et d’élire la personne efficiente selon ses convictions.» La participation des citoyens à la prochaine élection présidentielle constitue «un moyen de faire sortir l’Algérie d’un tunnel sans issue vers la lumière et la paix, pour édifier un Etat de droit et de justice», a-t-il souligné.

La prochaine présidentielle «permettra aux citoyens de décider en toute souveraineté de leur avenir, en choisissant leur Président de la République qui sortira le pays de la crise que nous vivons». Rappelant les prérogatives des délégations de wilaya , M. Charfi a précisé que les membres des délégations «ont un rôle d’autorité pour garantir une concurrence loyale en veillant à la mise en place des conditions permettant d'atteindre cet objectif». Le coordinateur de la wilaya de Ghardaia, Cheikh Ouled Belkheir, est docteur hydraulicien et chef de département hydraulique à l’Université de Ghardaia. Au terme de la cérémonie d'installation, M. Charfi a visité les locaux de la délégation de la wilaya vde Ghardaia. La délégation de l’ANIE dans la wilaya d’Adrar, composée d’Ali Zine El-Abidine et de huit collaborateurs, a été installée dans la matinée par des membres de cette instance lors d’une cérémonie à laquelle ont assisté des représentants de la société civile.