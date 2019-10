Commentaire : de grands espoirs

La Zone de libre échange africaine (ZLECAf), dont l'entrée en vigueur est prévue pour juillet 2020, créera un marché d'une valeur de 3.000 milliards de dollars sans aucun droit de douane ou restriction aux frontières, a affirmé hier à Alger le ministre du Commerce, Saïd Djellab. «Une fois en place, la ZLECAf couvrira un marché de 1, 2 milliard d’habitants et un produit brut combiné de 2,5 milliards de dollars, et créera un marché de 3.000 milliards de dollars sans aucun droit de douane ni restriction aux frontières», a précisé le ministre lors des travaux de la Conférence nationale sur les enjeux de la ZLECAf et la stratégie nationale adaptée. In fine, l’objectif d’un tel projet est de permettre à 55 pays africains de réaliser des échanges commerciaux denses entre eux. L’impact de cette intégration sans précédent dans l’histoire du continent ne peut être que positif, au regard de sa contribution au développement économique de tous les pays. Un développement qui sera consolidé par la réalisation de nouvelles infrastructures, de l’acquisition de nouveaux moyens logistiques et du renforcement de l’ouverture de nouvelles lignes d’échanges et de communication à la faveur des progrès réalisés ces dernières années dans le domaine des Nouvelles technologies de l’information et de communication.

Cela dit, les pays africains sont appelés à relever un certain nombre de défis qu’impose la réalité complexe du terrain, liée surtout à la faiblesse des relations commerciales entre les pays africains. En fait, le continent a enregistré un retard important dans le domaine du commerce interrégional qui ne représente en tout et pour tout que 15% des échanges entre pays du continent. Entré en vigueur depuis le 30 mai 2019, cet accord est susceptible de booster l’intégration régionale qui reste en deçà des potentialités à la disposition de nombreux pays. L’intérêt d’un tel accord concerne aussi sa contribution à améliorer la compétitivité des biens et services en Afrique. A cela vient s’ajouter la mise à niveau des compétences locales qui devraient jouer un rôle moteur dans le processus d’industrialisation qui permettra à terme de moderniser le secteur de l’industrie. Mais le succès de cette initiative de l’Union africaine est tributaire d’un certain nombre de conditions, dont celles liées à la levée des barrières douanières. Des efforts devraient être déployés pour faire face à d’autres défis d’ordre politique, juridique, infrastructurel, financier et sécuritaire. A vrai dire, la ZLECAf, est un vieux rêve dont la réalisation permettra d’ouvrir le plus grand espace commercial au monde, est assurément une initiative porteuse de grands espoirs pour le développement économique de toute l’Afrique avec tout l’impact que cela entraînera en termes d’amélioration des conditions socioéconomiques des populations africaines et de progrès dans ont besoin les entreprises africaines notamment celles investies dans l’industrie. Rappelons que la décision de lancer le projet a été prise en janvier 2012, lors de la 18e session ordinaire de la Conférence de l’UA, avec l’objectif fixé pour créer cette zone en 2017. Le processus de négociation est lancé en juin 2015 à Johannesbourg, lors de la 25e session ordinaire de la Conférence de l’UA. Lors de cette session, ont été fixés les objectifs, les principes et la feuille de route pour créer la ZLECAf.

Farid Bouyahia