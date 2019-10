Année universitaire 2019-2020 : 120 étudiants à l’École supérieure de la sécurité sociale

L'École supérieure de la sécurité sociale (ESSS) a ouvert, hier, ses portes aux étudiants inscrits en master dans quatre spécialités d'enseignement supérieur liées au domaine de la protection sociale, notamment les domaines juridique, la gestion stratégique et les systèmes informatiques.

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, qui a procédé, avec le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, à l'ouverture de la nouvelle année universitaire, a affirmé, à cette occasion, que l'ESSS constitue l'un des piliers du système de la Sécurité sociale en Algérie, et indiqué que «les efforts déployés pour promouvoir cette école sous tous ses aspects dépendent des étudiants en tant que force du pays et l'espoir sur lesquels s'appuie l’État et la société afin de construire une nation forte». «L'Algérie de demain se construira avec les bras de son élite, de ses cadres et de ses dirigeants, leur capacité à maîtriser la science et le savoir et à développer leurs expertise et expérience», a expliqué Tidjani Haddam, révélant que quatre étudiants palestiniens avaient bénéficié d'une bourse du gouvernement algérien, et ce dans le cadre des engagements de l'Algérie envers la Palestine, à travers, notamment, sa contribution à la mise en place d'un système de sécurité sociale palestinien, grâce à la formation de ses ressources humaines et de ses cadres. La sixième promotion de l'École supérieure de la Sécurité sociale comprend, faut-il le souligner, 120 étudiants répartis sur les quatre spécialités, dont 28 étudiants étrangers, comprenant 4 palestiniens, ayant obtenu une bourse du gouvernement algérien.

De plus, la nouvelle promotion compte, à titre exceptionnel, 40 étudiants relevant des organismes de tutelle, dans le cadre de la stratégie du secteur du Travail visant à développer les ressources humaines des organismes de la Sécurité sociale, par le biais de la formation et de la formation continue. Une initiative qui vient en réponse à la stratégie du secteur, visant à promouvoir les ressources humaines des organismes de Sécurité sociale par le biais de la formation continue. Dans le même ordre d'idées, M. Haddam a déclaré que l'école avait conclu des accords bilatéraux avec les institutions de Sécurité sociale de Mauritanie, du Mali, du Niger, du Cameroun, de Tunisie et du Sénégal.



Faire de cette nouvelle rentrée universitaire une année « exceptionnelle » en termes de conditions pédagogiques et matérielles



«La réalisation des tâches scientifiques de cette école et sa participation à l'activation du système de Sécurité sociale contribueraient au développement continu du système national de Sécurité sociale, conformément aux développements mondiaux dans ce domaine», a ajouté le ministre du Travail, qui a affirmé avoir chargé la direction de l'école de faire de cette nouvelle rentrée universitaire, une année «exceptionnelle» en termes de conditions pédagogiques et matérielles, à travers le «renforcement» des capacités d'encadrement et des programmes de formation. Le ministre a également souligné que cet «établissement est devenu un pôle de formation spécialisé dans le domaine de la Sécurité sociale aux niveaux national et régional».

Cet édifice scientifique, qui constitue un des piliers du système national de la Sécurité sociale, a pour objectifs «la consolidation des connaissances et des capacités fondamentales pour assurer le bon fonctionnement du système de la Sécurité sociale, selon les normes de l'Organisation internationale du travail (OIT), et la promotion de l'échange d'expériences et d'expertise en matière de sécurité sociale au double plans régional et international», a affirmé le ministre.

En outre, le ministre a indiqué que cette école, placée sous la double tutelle pédagogique des ministères du Travail et de l'Enseignement supérieur, avait connu la sortie de 4 promotions, soit presque 300 étudiants algériens et africains, affirmant la mobilisation de touts les moyens nécessaires pour la réussite de cette école en termes de formation supérieure, de recherche et d'échanges d'expériences et d'expertises en matière de Sécurité sociale.

M. Haddam a également affirmé que «les missions assurées par cette école, ainsi que sa contribution à l'activation du système de la Sécurité sociale pourraient contribuer au développement constant du système national de la Sécurité sociale, conformément aux évolutions marquant le monde en la matière».

De son côté, Tayeb Bouzid a salué le niveau académique et professionnel exceptionnel atteint par l'école, grâce aux efforts de tous. «Bien que son ouverture n’ai daté que de quelques années, cette école est devenue un modèle en matière d'enseignement supérieur et de formation des compétences hautement qualifiées dans le domaine de la Sécurité sociale, ainsi que la promotion de la recherche dans des domaines connexes», a affirmé le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, tout en soulignant que l’ESSS est l'un des modèles les «plus performants» parmi les établissements d'enseignement supérieur sous tutelle pédagogique de son département.

À noter qu’en marge de cette réunion, des accords de coopération ont été signés, pour développer la recherche scientifique et renforcer les capacités d’enseignement de l'école.

Salima Ettouahria