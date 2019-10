Le ministre de l’Intérieur à Sétif : Une économie fondée sur les potentialités algériennes

De nombreux notables et élus locaux se trouvaient sur les lieux des projets visités ou inaugurés, hier à Sétif, par Salah Eddine Dahmoune, ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, accompagné d’Ounissi Khelifa, Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN).

Dans cet accueil chaleureux qui marquera cette visite, y compris dans les écoles ou les élèves ne manqueront pas de faire état de symboles forts dans leurs chorales ou ces messages spontanément beaux qui se fonderont dans un décor tout de couleurs nationales brandies, le ministre mettra à profit cette visite pour aller s’enquérir de visu des avancées que connaît cette wilaya dans les centres urbains et les contrées éloignées, où les populations percevront dans sa juste dimension ce message de l’espoir que la flamme bleue du gaz naturel animera. C’est le cas de tous ces notables et citoyens venus des agglomérations d’Aïn Soltane, Aïn Makhlouf, M’zara, Safsafa, El-Kef et El-Annasser, pour dire leur sentiment de satisfaction profonde au représentante du gouvernement, alors qu’il mettait en service, dans la commune de Tachouda, le gaz naturel pour 1.000 foyers et permettait ainsi à ces familles à la veille d’hiver rigoureux que connaissent ces contrées de ne plus être soumis au calvaire du bois et du mazout et une bouteille qui se fait des ailes en de pareille période.

Pas moins de 11,5 milliards seront déboursés sur le budget de wilaya pour la réalisation d’une telle opération qui porte le taux de couverture à 99%. Le ministre, accompagné du wali, écoutera un exposé sur la situation qui prévaut en matière de couverture en électricité qui a atteint 98,98%, et celle du gaz naturel qui passe de 27% en 2004 à 96,50 % en 2019.



Des acquis et des réalisations



Des acquis et des réalisations qui auront nécessité des investissements d’envergure de l’État, soit plus de 12 milliards de dinars pour le raccordements de 43.400 foyers durant la période 2010-2014. Le budget de wilaya n’est pas resté en marge de cette dynamique pour le raccordement de plus de 19.700 foyers.

Au wali qui interviendra dans ce contexte pour dire les contraintes qui sont encore accusées dans les zones rurales, le ministre demandera au premier responsable de cette wilaya de préparer rapidement des fiches techniques à l’effet d’accompagner , d’encourager et de veiller à la stabilité des populations par un financement sur le fond de solidarité des collectivités locales. Il s’entretiendra longuement avec ces notables de la commune de Tachouda et se rendra à El-Eulma où il inaugurera le nouveau CEM Djelel-Seddik et une école primaire au niveau de la nouvelle cité AADL de 2.000 logements.

Dans une wilaya qui compte 873 écoles primaires, 233 CEM et 102 lycées pour l’accueil de plus de 434.000 élèves, le ministre reviendra sur les 735 cantines scolaires et apprendra que des repas chauds sont servis aux élèves et que pas moins de 717 écoles primaires ont bénéficié du programme de réhabilitation. Le ministre de l’Intérieur s’attardera sur ce volet pour souligner que sur les 19.000 qui existent au niveau national, 10.000 ont été réhabilitées au titre d’un programme triennal (2018, 2019, 2020) qui permettrait aussi de couvrir les 9.000 restantes, soulignant que certaines écoles n’ont pas été réhabilitées depuis 1962.



Réhabiliter les écoles



Il saisira cette occasion pour exprimer ses condoléances à la famille de l’élève qui a trouvé la mort suite à l’effondrement d’un mur dans un CEM à Bouandas, et dira que quelles que soient les circonstances qui peuvent être évoquées, cet accident relève d’une non-prise en charge, avant d’ajouter que «la sécurité de nos enfants relève de notre responsabilité».

«Les fonds existent, mais nous butons souvent sur un problème de temps», ajoute-t-il, en revenant sur ce vaste programme de réhabilitation et l’ambition de porter ces 19.000 écoles aux normes internationales.

Il inaugurera une école primaire sur le même site et visitera le projet d’une mosquée, où il mettra particulièrement l’accent sur le rôle important de l’imam sur le terrain de la sensibilisation, faisant état de sa disponibilité à apporter son aide sous condition de mise en place d’une alimentation par énergie solaire.

Dans la commune d’Ouled Saber, où il visitera la zone d’activité commerciale et prendra connaissance de la dynamique de l’investissement dans cette wilaya, avec pas moins de 1.172 dossiers validés induisant la création de 81.813 emplois et un foncier non utilisé de 138 ha qui pourrait être récupéré, le ministre interviendra là aussi pour dire les grandes lignes d’une nouvelle vision économique qui ne repose pas sur la rente pétrolière.



Mesures incitatives dans le projet de loi de finances pour 2020



Il mettra l’accent sur toutes ces mesures incitatives contenues dans la loi de finances pour 2020 à l’endroit, notamment de nos jeunes porteurs de projets e de start-up, la suppression de la règle 51-49 qui permettra à l’investisseur d’agir avec son capital pour créer la richesse et l’emploi, évoquant les grandes études qui sont menées dans le domaine de l’aménagement du territoire. Une vision économique nouvelle fondée sur les potentialités et les compétences algériennes, de même qu’un investissement gagnant-gagnant.

Une nouvelle école de police



Le ministre de l’Intérieur, accompagné du DGSN, Khelifa Ounissi, et du wali de Sétif, a inauguré une nouvelle école de police qui se veut être un joyau en la matière et atteste dans ce même contexte des avancées remarquables qu’à connues ce corps de sécurité dans cette vaste wilaya.

Édifiée sur une superficie de 37,5 hectares, avec une superficie bâtie de 55.446 m2, ce grand projet structurant, qui a été réalisé par 11 entreprises, dont 2 publiques, s’inscrit de plain pied dans la stratégie de la DGSN qui consacre à la formation une place choix. Dans ce contexte, cette école de police, qui s’étale sur 4 grandes zones, pédagogique, d’hébergement, de sports et loisirs et résidentielle, est dotée de toutes les commodités qui lui permettent de se hisser au niveau des exigences internationales et abonder ainsi dans le sens d’une formation de qualité.

En parcourant les différentes installations de cette école, qui aura nécessité une enveloppe de 4 milliards 632 millions de dinars et qui est dotée d’une capacité de 942 places, le ministre a rappelé les dernières décisions d’AFFRIPOL, tendant en l’organisation de rencontres sportives au niveau international et, partant, la nécessité de préserver d’aussi belles installations sportives.

Comme il présidera une cérémonie de remise de décisions et de clefs de logements AADL à 160 cadres, fonctionnaires, retraités, agents assimilés et ayants droit de la police. Comme il prendra la décision d’offrir une omra aux retraités figurant à cette cérémonie.

F. Zoghbi