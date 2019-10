M. Goudjil s’entretient avec l’ambassadeur d’Iran

Le président du Conseil de la Nation par intérim, Salah Goudjil, s'est entretenu hier avec le nouvel ambassadeur de la République islamique d'Iran en Algérie, Hussein Mashalchi, sur les voies de coopération et de coordination dans les différents domaines. M. Goudjil a passé en revue avec l'ambassadeur, qui lui a rendu une visite de courtoisie, les relations bilatérales et les voies de coopération et de coordination dans les différents domaines, tout en œuvrant à leur promotion au plus haut niveau. A cet égard, les deux parties ont salué le niveau de coopération parlementaire entre les deux pays, insistant sur la nécessité de le développer au mieux des intérêts communs et des aspirations des deux peuples frères et dirigeants des deux pays.