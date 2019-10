L’ambassadeur du Brésil rend visite à El Moudjahid

Son Excellence l’ambassadeur du Brésil à Alger, M. Flavio Marega, a rendu hier une visite de courtoisie à notre journal où il a été accueilli par le P DG, M. Achour Cheurfi.

La rencontre des plus amicales a permis à l’hôte du journal de développer les grands axes de la coopération entre l’Algérie et le Brésil qui va croissant, notre pays étant le deuxième partenaire commercial en Afrique et dans le Monde arabe de ce géant du continent sud-américain, notamment par l’importation de sucre et divers autres produits de la branche agroalimentaire.

Le Brésil est également connu en Algérie, outre ses légendes du football, pour avoir réalisé plusieurs infrastructures de haute facture, dont la prestigieuse université de Bab Ezzouar, œuvre du célèbre architecte Oscar Niemeyer.

La coopération entre les deux pays est appelée à connaître de nouveaux développements, et l’ambassadeur s’est dit dans ce sens pleinement disposé à déployer tous les efforts pour la porter plus en avant après avoir identifié les créneaux où elle peut trouver son plus grand épanouissement. A l’occasion de cette visite, M. Marega a tenu à expliciter la position de son pays concernant les récents incendies en Amazonie et a présenté, chiffres à l’appui, les gigantesques efforts déployés pour les combattre et les actions conjointes à entreprendre pour prévenir une telle catastrophe à l’avenir.