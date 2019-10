Émissions de gaz à effet de serre : L’Algérie s’engage à les réduire de 22% à l’horizon 2030

L'Algérie s'est engagée, lors du Sommet Action Climat 2019, tenu en septembre dernier à New York, à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 7%, affichant sa disposition à les réduire à 22%, à l'horizon 2030, en cas de financement international, a déclaré la directrice des changements climatiques au ministère de l'Environnement et des Énergies renouvelables, Mme Fazia Dahlab.

Elle a indiqué que «cet engagement figure dans le Plan national du climat (PNC), présenté lors du Sommet de l'ONU», précisant que ce Plan comptait 155 projets, dont 76 relatifs à l'élimination des gaz à effet de serre et 63 autres aux actions d'adaptation aux changements climatiques. Le PNC contient également 16 projets dédiés au développement des capacités nationales et au renforcement de la gouvernance, a-t-elle rappelé, projets qui permettront à l'Algérie de réduire, à l'horizon 2030, les émissions de gaz à effet de serre à 22%, à condition de bénéficier d'un financement international. Soulignant que l'Algérie était l'un des pays «non responsables» des émissions de gaz à effet de serre et de la déperdition de la couche d'ozone, mais plutôt «victimes», Mme Dahlab a estimé qu'à l'instar des autres pays en voie de développement, elle ouvre droit à un soutien financier international pour les grands projets à même de lui permettre de s'adapter aux changements climatiques, d'autant qu'elle se trouve dans une région fortement confrontée à la fragilité climatique. Elle a rappelé, dans ce sens, le rapport présenté en 2018 par une Commission d'experts en climatologie relevant de l'ONU affirmant que la part de l'Algérie, qui se trouve dans une zone d'Afrique du Nord qui présente une grande vulnérabilité climatique, dans les émissions de gaz à effet de serre ne dépasse pas 0,39%, un taux quasiment faible par rapport aux pays développés (la Chine 22% et les Etats-Unis 28%). Dans le même sillage, la même responsable a évoqué une étude réalisée dernièrement par des experts de l'Office national de météorologie et du ministère de l'Environnement sur «l'évolution des températures entre 2021 et 2050» mettant en garde contre une hausse de 1,8 °C dans les région du Nord et de 2,2 °C dans les Hauts plateaux. Qualifiant ces chiffres d'«alarmants», elle a estimé impératif de réagir face à ce phénomène, à travers de grands projets visant à empêcher d'atteindre de tels niveaux. L’intervenante a fait savoir que l'Accord de Paris, ratifié par notre pays en octobre 2016, impose aux pays avancés «le financement» et «l'accompagnement technique» des projets environnementaux des pays victimes des émissions polluantes afin de pouvoir s'adapter aux changements climatiques.

Mme Dahlab a indiqué que le Plan national pour le climat comptait, entre autres, deux grands projets qui ont été soumis au Fonds vert pour le climat en vue d'obtenir un soutien financier. Il s'agit, a-t-elle précisé, de «la réhabilitation du projet de Barrage vert» et de «l'exploitation de l'énergie solaire dans le pompage des eaux à utiliser en irrigation dans le Sud et les Hauts plateaux»