Tamanrasset : Parachever la route Silet - Tin-Zaouatine

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Mustapha Kouraba, a mis l’accent, hier à Tamanrasset, sur l’intensification des efforts pour parachever le projet de la route reliant les daïras de Silet et Tin-Zaouatine (ouest de Tamanrasset). «Il appartient de redoubler d’efforts pour parachever, à la faveur des enveloppes colossales allouées par l’État, le projet de route reliant les daïras de Silet et de Tin-Zaouatine, eu égard à l’importance que revêt cet axe», a indiqué le ministre, lors de l’inspection de tranches de réalisation de cette route. M. Kouraba a exhorté, à ce titre, les entreprises de réalisation à mobiliser tous les moyens existants et à renforcer les chantiers de réalisation en main-d’œuvre, avant d’appeler les bureaux d’études et de suivi, et les laboratoires à veiller au suivi permanent sur le terrain des travaux en vue de livrer le projet dans les délais impartis. Long de 367 km, ce projet est scindé en deux tranches, dont la première de 160 km devra être livrée en 2020, selon l’exposé présenté au ministre, qui a, sur site, écouté également une présentation sur le projet de réalisation de l’aérodrome de Tin-Zaouatine, livrable en 2020 et dont les travaux sont à 35% d’avancement. Le ministre des Travaux publics a, en outre, pris connaissance des préoccupations soulevées par la population de la daïra de Silet et liées notamment à la réalisation de cet axe routier, tant attendu, afin d’atténuer leurs difficultés de transport, notamment en matière d’évacuation des malades.

Dans la même région, il s’est enquis également d’un chantier de réalisation de deux pistes (41 et 80 km), où il a appelé à renforcer les chantiers, revoir les méthodes de travail et mobiliser les moyens humains et matériels nécessaires, pour réceptionner le projet dans ses délais. M. Kouraba a aussi exhorté les responsables concernés à œuvrer au déploiement des personnels d’entretien, pour permettre la réalisation rapide des travaux d’entretien et la protection durable du réseau routier de la région. Il s’est rendu par la suite au chef-lieu de wilaya de Tamanrasset, où il a inspecté la nouvelle tour de contrôle de l’aéroport de Tamanrasset, dont les gros œuvres ont été livrés, ainsi que le projet du nouveau siège de l’entreprise nationale de navigation aérienne. Le ministre des Travaux publics et des Transports a inspecté, au terme de sa visite de travail de deux jours dans la wilaya, le projet de réalisation d’une piste reliant In-Azaoua et le chef-lieu de wilaya, avant de suivre des exposés sur des opérations similaires projetées au sud de Tamanrasset.