Agriculture : Diversifier les échanges

Une délégation d'entreprises danoises des secteurs de l'agriculture et de l'agro-alimentaire effectue depuis hier une visite en Algérie pour prospecter des opportunités de partenariat avec leurs homologues algériens, a-t-on appris auprès du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche. Cette délégation participera à un séminaire qui sera organisé à la Chambre nationale d'agriculture, selon la même source. Lors de ce séminaire, les participants examineront les opportunités de coopération et de partenariat dans les domaines de l'agriculture, des forêts et de la pêche en Algérie et au Danemark, ainsi que les aspects législatifs en la matière. Une rencontre BtoB sera organisée en marge de cet évènement, afin de permettre aux opérateurs des deux pays de discuter des opportunités d'affaires et d'étudier d'éventuels projets communs. Durant leur séjour en Algérie, les entreprises danoises visiteront également le salon de l'élevage et de l'agroéquipement SIPSA-FILAHA.

Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Chérif Omari, avait reçu dimanche en audience, la nouvelle ambassadrice du Danemark en Algérie, Vanessa Vega Saenz, avec laquelle il a abordé les relations de coopération qui lient les deux pays. Cette rencontre, tenue en présence des cadres centraux du ministère et des responsables de structures sous-tutelle, «a permis aux deux parties d'évoquer les différents domaines de coopération qui existent déjà entre l'Algérie et le Danemark ainsi que les possibilités d'élargir davantage ce partenariat, notamment dans le domaine agricole», selon un communiqué du ministère. Le ministre a souligné, à cette occasion, le caractère stratégique du secteur de l'agriculture en Algérie sur le plan économique et social, et qui participe au produit intérieur brut du pays à hauteur de 12%. M. Omari a aussi mis en avant la politique du gouvernement de diversifier l'économie du pays en tablant sur des secteurs productifs, notamment l'agriculture, «un secteur qui ne cesse de faire des progrès en quantité et en qualité». A cet effet, il a évoqué d'importantes opportunités de partenariat qui s'offrent aux opérateurs des deux pays afin de concrétiser des projets «gagnant-gagnant».