Secteur social : L’apport des universitaires

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, a appelé, dimanche à Saida, les investisseurs privés et les diplômés universitaires à investir dans le domaine social. Animant une conférence de presse dans le cadre de sa visite d’inspection dans la wilaya, la ministre a souligné que les investisseurs privés et les diplômés universitaires sont en mesure d’investir dans le secteur social au profit des personnes âgées et des handicapés. Elle a fait savoir que les établissements relevant du secteur de la solidarité sociale ne pourront plus à l’avenir prendre en charge les personnes handicapées dont le nombre est grandissant au niveau national. Mme Eddalia a indiqué que les familles aux bons revenus peuvent placer leurs enfants handicapés dans des établissements spécialisés de leur choix et permettre ainsi à ceux de l’Etat de prendre en charge les personnes aux besoins spécifiques issues de familles vulnérables et démunies. La ministre a donné le coup d’envoi, au siège de la wilaya, d’une caravane de solidarité comportant des camions chargés d’aides alimentaires et de couvertures au profit des familles nécessiteuses résidant dans les zones enclavées de la wilaya. En outre, elle a inspecté l’école des enfants sourds «Belabed-Fathallah» de Saida où elle s’est enquise de leur encadrement. Dans cet établissent, une exposition a été organisée en faveur de jeunes investisseurs de la wilaya ayant bénéficié de financement pour la création de micro-entreprises au titre de l’Agence nationale de gestion du micro-crédit (ANGEM) dans la fabrication de bijoux et d’appareillages pour handicapés, de décoration et sculpture, de massage et kinésithérapie et embellissement de jardins. A l’établissement de l’enfance assistée à hai En-Nasr de Saida, Ghania Eddalia a suivi des explications sur cette structure qui a pris en charge 167 enfants depuis son ouverture en 2009 et qui a placé 127 enfants dans des familles d’accueil. La ministre a visité aussi le centre psychopédagogique «moudjahid Touil-Benfréha» et une école des non-voyants «chahid Kada-Benmahi» à Ain Lahdjar.