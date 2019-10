28e AG de l’Alliance des agences de presse méditerranéennes : Début des travaux, ce matin

L’Alliance des agences de presse méditerranéennes (AMAN) tiendra aujourd’hui et demain à Alger, sa 28e Assemblée générale en présence des représentants de 16 agences, membres de l'Alliance, dont l'agence Algérie Presse Service (APS). Plusieurs questions sont à l'ordre du jour de cette assemblée dont le programme prévoit un atelier sur le thème «Agences de presse face aux nouveaux défis : Une opportunité de mutation vers un média global». Les questions organiques relatives à l'AMAN sont également au programme de cette session qui devrait, en outre, arrêter la date et fixer le lieu de la prochaine Assemblée générale de l'Alliance. Une cérémonie de remise des prix des meilleurs articles et photos de presse sera organisée à l'occasion de cette assemblée générale. Créée en 1991, l'AMAN regroupe les agences de presse d'Algérie, de France, d'Italie, d'Espagne, du Portugal, de Grèce, de Chypre, d'Albanie, de Serbie, de Croatie, de Turquie, du Liban, de la Palestine, de la Libye, de la Tunisie, de la Mauritanie, du Maroc, d'Egypte et de Syrie. L'idée de créer un organisme regroupant des agences de presse méditerranéennes avait été lancée lors d'un colloque international sur «La Méditerranée et la communication de demain», organisé à Tunis. L'Alliance s'est fixé pour objectif le renforcement d'échange d'informations, du dialogue, du développement et de la coopération entre les agences de presse méditerranéennes. Alger a accueilli à deux reprises l'Assemblée générale de cette association internationale, en octobre 2003 et juin 2009.