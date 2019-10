Lutte contre le cancer du sein : Les registres n’apportent pas toutes les solutions

Dans le cadre de la célébration du mois mondial (mois rose) de lutte contre le cancer du sein, l’association El Amel CPMC a organisé, hier, à l’hôtel Sofitel en collaboration avec la direction générale de la prévention et de la promotion de la santé et le comité de pilotage du Plan cancer 2014-2019 une conférence sur le thème «La journée scientifique et formation : cancer du sein et dépistage en Algérie, les premiers résultats».

L’un des points faibles du plan cancer est incontestablement les insuffisances enregistrées en matière de prise en charge des patients de cette pathologie en Algérie. A ce propos, prenant part à la journée d’information, Messaoud Zitouni, coordonnateur national du Plan Cancer a fait état du manque en matière d’informations fiables.

Dans ce contexte le professeur mettra en avant l’importance de la mise en place d’une base de données nationale des aspects thérapeutiques et de prévention de la maladie. Il préconisera également la création d’un système de déclarations fiable des décès, lequel est indispensable pour tout registre du cancer.

Pr. Zitouni dira, devant une assistance composée de médecins, spécialistes et représentants d’associations, que les registres du cancer utilisés dans les analyses des résultats de la prévention de la maladie sont très efficaces mais ne comportent pas encore toutes les solutions aux problèmes. Selon lui, le diagnostic précoce reste l’action de "priorité absolue" à entreprendre afin de prévenir tout type de cancer, dont celui du sein.

De son côté, le Pr Salah-Eddine Bendib, chef de service de Radiologie au Centre Pierre et Marie Curie (CPMC) de l’hôpital Mustapha Pacha, a affirmé que le dépistage du cancer du sein permet, en moyenne, d’éviter 30% de cas alors que le diagnostic précoce en réduit 50% le taux de mortalité, insistant sur la prise en charge "pluridisciplinaire" des cancéreux, laquelle doit inclure le généraliste, l’oncologue, le radiologiste, ainsi que d’autres spécialistes.

Pour ce qui est du Programme national de dépistage, le spécialiste a notamment relevé la mise en place d’un cahier des charges supposant un protocole d’exploration, la formation spécifique des radiologistes.

La conférence a également traité des problèmes innombrables, que rencontre toute personne qui est atteinte de cette pathologie. Mais, selon les différents intervenants à cette rencontre, «la femme atteinte de cancer peut porter plus que le fardeau de la maladie elle-même ; elle affronte des regards et des situations que ne voient pas d'autres patients».

L’Algérie enregistre chaque année pas moins de 50.000 nouveaux cas de cancer, 12.000 cas concernent le sein alors que le cancer digestif représente plus de 60% des cancers affectant la gent masculine. Ceci, au moment où le cancer entraîne le décès de quelque 20.000 personnes chaque année. Le cancer du sein touche une femme sur dix en Algérie.

«Dans 90% des cas, le cancer est dû au mode de consommation et à la qualité des produits à large échelle», souligne-t-elle, sachant que ce constat n'est pas propre uniquement à l'Algérie. «Une meilleure hygiène de vie fera éviter 40% des cas de cancer, tous types confondus, qu’une vaccination en réduit 1/4 des cas alors qu’une prise en charge thérapeutique "correcte" aboutit à 1/3 des cas de guérisons», expliquera pour sa part le Pr Bouzbid, du CHU d’Annaba.

Il faut savoir que les statistiques du cancer en Algérie sont continuellement en progression tandis que le nombre de décès dus au cancer a connu une courbe descendante grâce aux multiples actions de sensibilisation engagées ces dernières années par le ministère de la Santé.

La campagne de prévention contre le cancer du sein inscrite au Plan cancer 2014-2019 vise notamment à inculquer aux citoyens la culture du dépistage et du diagnostic précoce, d'où l'instauration depuis quelques années d' « Octobre Rose », dédié à la sensibilisation contre ce type de cancer dévastateur chez la femme et considéré comme la première cause de décès chez elle.

Mohamed Mendaci