Certificat de capacité du permis de conduire : Les demandes, effectuées en ligne

La gestion des certificats de capacité de permis de conduire a été complètement dématérialisée. L’annonce est faite par les services du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, via son site web.

Le département de Dahmoune souligne en effet qu’«une plateforme électronique de demande des certificats de capacité de permis de conduire, a été mise en place, avec les équipes techniques et administratives du MICLAT, en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères, permettant aux titulaires d’un permis de conduire algérien en cours de validité (donc nos ressortissants établis à l’étranger ou étrangers) d’introduire directement, en ligne, leur demande d’obtention du certificat d’authenticité pour le besoin de son échange contre un permis de conduire étranger».

Il faut dire que cette nouvelle mesure de facilitation vise, selon les éclairages fournis en ligne, à «garantir une rapidité dans la réception et le traitement des demandes au niveau des services concernés des wilayas et une meilleure transparence quant au suivi de leur évolution par le demandeur en temps réel». Il est mis en exergue, par ailleurs, que le lancement de cette plateforme électronique a pour objectif d’offrir, aussi, aux titulaires de permis de conduire algériens et notamment à nos ressortissants «une prestation de service de qualité et sécurisée». Les membres de notre communauté nationale établis à l’étranger auront ainsi la possibilité de «choisir le consulat de récupération du document (consulat d’immatriculation ou autre), c'est-à-dire, éventuellement, le plus proche», est-il expliqué. Selon la même source, ce service est destiné également aux «Algériens résidents à l’étranger qui ne sont pas immatriculés ainsi qu’aux étrangers qui ne résident plus en Algérie».

Remarque importante à mettre en avant, quatre étapes sont nécessaires pour la délivrance de document par voie électronique. Il est question, de prime abord, de s’inscrire en ligne. Il s’agit là d’une opération simple et rapide permettant de garantir un traitement efficient de la demande. Vient ensuite l’étape relative à l’introduction de la demande, où il est mis à la disposition du demandeur du Certificat de capacité du permis de conduire, un formulaire électronique où il sera convié à introduire sa demande en ligne, en y apposant toutes les informations personnelles et administratives nécessaires inhérentes au permis de conduire. Durant cette étape, la demande est «instantanément reçue par la wilaya de délivrance», précise le même document. Bien évidemment et pour que les services concernés de wilaya puissent être en mesure de satisfaire la demande «dans les meilleurs délais», le formulaire doit impérativement être rempli soigneusement, en saisissant correctement les informations contenues dans le permis de conduire. La troisième étape est celle du «Suivi de la demande» durant laquelle le demandeur peut se renseigner de l’évolution du traitement de sa demande, dès l’établissement du certificat de capacité par les services concernés de la wilaya de délivrance et jusqu’à sa signature par le chef du poste consulaire (consulat d’immatriculation ou consulat choisi par le demandeur). Enfin, la quatrième et dernière étape est celle de la récupération du certificat de capacité. Il est ainsi souligné dans ce contexte qu’il est possible de récupérer personnellement le certificat de capacité en se présentant au consulat de récupération, muni d’un justificatif valable de votre établissement effectif et régulier à l’étranger (carte d’immatriculation consulaire, titre de séjour, certificat de scolarité dans un établissement universitaire à l’étranger...), ainsi qu’une copie du justificatif. Il est porté à la connaissance des personnes concernées qu’ils peuvent également mandater une autre personne pour récupérer ce document auprès du consulat».

Soraya Guemmouri