SNTF : 2 nouvelles lignes le 13 octobre

Deux nouvelles lignes ferroviaires seront lancées le 13 octobre, en l’occurrence Alger-Touggourt et Touggourt-Constantine. L’annonce a été faite par le directeur général de la Société nationale de transport ferroviaire (SNTF).

S’exprimant sur les ondes de la radio algérienne, Yacine Bendjaballah a expliqué que pour la première ligne, il s’agit d’un train couchette avec des voitures «totalement» réhabilitées par les ateliers de Sidi Bel-Abbès et indiqué que ce train va prendre le départ de Touggourt vers Alger avec une fréquence d’une navette sur deux jours. Concernant la 2e ligne, un Coradia fera la navette quotidiennement en passant par Biskra. «Avec la réception de ses nouvelles lignes, le réseau des chemins de fer qui est passé de 3.800 à 4.000 km atteindra dans un proche avenir, les 6.000 km de voies exploitables», a-t-il précisé, tout en mettant en exergue l’objectif tracé par la SNTF et de sa volonté de raccorder «tous» le pays aux chemins de fer, un objectif arrêté durant les cinq dernières années.

‘‘L’invité de la rédaction’’ de la Chaîne Trois dira dans le sillage que la SNTF s’attelle encore à mettre en œuvre ce plan de transport pour atteindre notamment l’objectif de «développer» le transport dans les zones éloignées et fait part de la réception prochainement du projet du dédoublement de la voix ferrée Alger-Oran, ce qui permettra, selon lui, de réduire le temps de voyage entre ces deux villes à moins de 4 heures. «Le chantier est actuellement ouvert et l’objectif est de descendre sous les 4 heures pour les navettes Alger-Oran», a-t-il fait savoir, ajoutant que ce sera possible une fois que la double voie sera livrée.

Bendjaballah annonce, par ailleurs, le renforcement de ses services à travers le lancement à partir du 17 octobre d’un nouveau train quotidien reliant Mecheria à Oran, en plus des deux trains couchettes déjà mis en service, ainsi que le train Coradia reliant Béchar à Oran. «Les lignes que nous sommes en train de réceptionner sont équipées de la nouvelle technologie. L’ancien matériel est limité en termes de vitesse et nous sommes en train de le réhabiliter pour assurer un meilleur confort aux usagers», a-t-il révélé, non sans dire que les ‘‘Coradia’’ utilisés dans les nouvelles lignes permettent des vitesses supérieures de 120 km/h pour atteindre les 160 km/h au maximum.

Evoquant les réalisations de son entreprise, le DG de la SNTF a assuré que cette dernière a injecté de nouveaux trains «modernes» dans toutes les lignes nouvellement réceptionnées et affirmé que parallèlement au développement du réseau ferré, la société est en train de «mettre à niveau» ses ateliers. «Nous sommes montés crescendo par rapport à la disponibilité de l’investissement que la SNTF est en train de dimensionner en tenant compte de l’évolution des projets», a expliqué M. Bendjaballah. Et d’ajouter, c’est bien d’investir dans le matériel mais notre objectif c’est de mettre à niveau nos ateliers et d’acquérir de nouveaux moyens pour les réhabiliter».

L’intervenant a fait savoir que la réhabilitation de l’ancien matériel coûte 30% moins cher qu’un matériel équivalent, notant que l’atelier de Mecheria (Naâma) va prendre en charge les ‘‘Coradia’’ et le nouveau matériel du Sud, en sus des autres déjà existants et ayant fait leurs preuves, à savoir les ateliers du Caroubier (Alger), de Sidi Mabrouk (Constantine) et de Sidi Bel Abbès. «Il va y avoir du recrutement sur place pour le lancement d’une nouvelle ligne de production de moyens», a-t-il informé.

S’agissant de l’effectif de la SNTF, Bendjaballah a confié que le nombre des employés est passé de 12.500 cheminots dans un passé récent à 13.000 cheminots actuellement. «Le besoin est exprimé pour prendre en charge les nouveaux trains surtout que le nombre de voyageurs dépasse largement les 40 millions par an», a-t-il noté, précisant que les conducteurs des trains bénéficient d’une formation de deux années.

Evoquant les prestations offertes dans les trains, il citera la climatisation dont le problème est presque éradiqué, avec un taux de fiabilité de 90%.

S’exprimant sur la situation de la SNTF, le responsable dira que la société est en bonne santé. «Nos produits couvrent les charges et nous avons même pu rembourser nos dettes», a-t-il assuré. Et de conclure : «On a bouclé la première tranche de notre plan financier, sur les 127 milliards de DA prévus sur les 5 années. Aussi, outre les 17 autorails qu’on a acquis, nous avons réussi à réhabiliter 80 voitures sur les 202 prévus à cet effet».

Kamelia Hadjib