Crédit RFIG : 300 dossiers validés à Constantine

Plus de 300 dossiers de demande de soutien agricole ont été validés au niveau du guichet unique de l’agriculteur de la wilaya de Constantine, et ce, dans le cadre du produit RFIG, lancé par l’État algérien en 2008 afin de conforter le secteur, a indiqué le directeur local des services agricoles (DSA), Yacine Ghediri. Selon ce responsable, l’opération, qui a débuté le 1er août dernier, connaît une affluence considérable, du fait que le crédit en question, auquel peuvent souscrire aussi bien les agriculteurs et les éleveurs que les exploitants agricoles organisés en coopérative, association ou fédération et les entreposeurs de produits agricoles de large consommation, représente le seul moyen d’honorer les dettes contractées par ces derniers dans le cadre de leur activité, et partant, de contribuer au renouveau de l’économie agricole et rurale. Dans cette optique, M. Ghediri s’est dit enthousiaste, car l’engouement pour cette formule devrait permettre non seulement de préserver la superficie cultivée en céréales et en légumes secs, mais également de l’agrandir. Pour rappel, le montant des crédits RFIG validés l’année passée s’élève à 2,2 milliards de dinars représentant près de 1.850 dossiers déposés, ce qui place Constantine en tête des wilayas du pays en termes de bénéficiaires de ce dispositif. Octroyés par la Banque de l’agriculture et du développement rural (BADR), ces crédits bonifiés (0 % de taux d’intérêt), totalement pris en charge par le ministère de tutelle sur le Fonds national de régulation de la production agricole (FNRPA), englobent le crédit de campagne, le crédit d’exploitation et le crédit fédératif, et couvrent l’acquisition d’intrants nécessaires à l’activité des exploitations agricoles (semences, plants, engrais, etc.), l’acquisition d’aliments ou de produits médicamenteux pour les animaux d’élevage, l’acquisition de produits agricoles à entreposer dans le cadre du Système de régulation des produits agricoles de large consommation (SYRPALAC) et le renforcement des capacités des exploitations agricoles, à l’image de l’amélioration du système d’irrigation, l’acquisition en leasing de matériels agricoles, la construction ou la réfection des infrastructures d’élevage et de stockage, ou encore la réalisation de serres agricoles multichapelles. Dans ce même contexte, il est utile de mentionner que les autorités publiques ont décidé de construire deux nouveaux silos à Constantine, de manière à pallier le manque chronique d’espaces de stockage dont souffrait la capitale de l’Est, et qui avait amené par le passé la Coopérative des céréales et légumes secs (CCLS) à recourir à la location de magasins de réception. Le premier, d’une capacité de 200.000 quintaux, au niveau de la commune de Zighoud-Youcef, et le second, d’une capacité de 50.000 quintaux, sur le territoire d’Ibn-Ziad (ex-Rouffach).

Issam B.