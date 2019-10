Omar Berkouk, expert financier, à El Moudjahid : « La dévaluation du dinar ne sera pas un choix volontaire »

Les ressources financières se font de plus en plus rares en Algérie. Autant de questions se posent sur l’avenir du secteur financier. Les experts estiment que la levée des obstacles qui entravent l’investissement, les IDE, la production, le commerce et la lutte contre les pratiques informelles constitue un des préalables à une croissance forte et durable. Dans cet entretien, l’expert financier Omar Berkouk a répondu à certaines questions d’actualité. Il estime que la situation financière de notre pays est caractérisée par l’existence persistante d’un double déficit : budgétaire (domestique) et de la balance des paiements (extérieur).

El Moudjahid : Pourriez-vous nous livrer votre lecture sur la situation financière actuelle de l’Algérie ?

Omar Berkouk : La situation financière de l’Algérie est caractérisée par l’existence persistante d’un double déficit : budgétaire (domestique) et de la balance des paiements (extérieur). Ces deux déficits se creusent depuis 2016 et posent le problème de leur financement. S’agissant du déficit budgétaire, officiellement de l’ordre de 10% du PIB, mais en réalité beaucoup plus important en raison des engagements hors bilan de l’Etat, il a été financé depuis octobre 2017 par de la création monétaire pure (6.500 MDS DZD). Quant au financement du déficit de la balance des paiements, il se fait naturellement par mobilisation des ressources en devises (22 MDS USD/AN) du pays qui, toute chose étant égale par ailleurs, s’épuiseront mécaniquement à l’horizon 2022. Ce constat, de prime abord, avant tout audit des finances publiques et de la sphère économique publique (entreprises et banques) nous laisse à penser que la situation financière du pays à court et moyen terme n’est pas brillante ! Elle est plutôt inquiétante. Cette situation est la conséquence d’une mauvaise gouvernance du pays depuis 20 ans. L’Algérie n’a pas su tirer avantage de son aisance financière de la période euphorique d’un baril de pétrole au-dessus de 100 USD. Elle a adopté un mode de consommation au-dessus de ses moyens. En abandonnant la production nationale, elle a accru sa dépendance extérieure.



Certains experts estiment que le gouvernement pourrait aller vers la dévaluation du dinar. Qu’en pensez-vous?

La dévaluation du dinar ne sera pas un choix volontaire du Gouvernement. Elle s’imposera comme conséquence de la contraction de la richesse nationale, de la persistance du double déficit et de l’attrition des réserves de change. Elle ne procèdera pas d’une stratégie économique du gouvernement. Pour ce faire, il aurait fallu préparer des réformes de structure de l’économie pour accompagner une dévaluation « bénéfique » du dinar. L’inévitable dévaluation du dinar n’est pas plus la réponse idoine aux problèmes économiques de l’Algérie que l’a été le financement non conventionnel. On ne pallie pas des problèmes économiques fondamentaux avec des recettes de poche (création monétaire sans contrepartie, dévaluation monétaire). Il faut regarder ce que vit l’Argentine depuis 30 ans !



Est-ce que la suppression du financement non conventionnel est une décision pertinente ?

Le financement non conventionnel avait été annoncé en fanfare par le gouvernement Ouyahia comme une « trouvaille » exceptionnelle pour financer sans douleur l’impasse budgétaire. Le Premier ministre Bedoui a annoncé discrètement son arrêt. Ces deux décisions montrent la nature binaire de la gouvernance de l’Etat. Il ne fait pas dans la nuance ! Le financement non conventionnel a permis à l’Etat de payer ses fonctionnaires, de régler une partie de ses dettes vis-à-vis des entreprises publiques, de combler le déficit des retraites pour éviter une banqueroute. Alors que l’on avait assigné à ce type de financement un objectif plus

« noble » : le futur de l’Algérie par le maintien d’un effort important d’investissement. En réalité, il a financé les fins de mois de l’Etat. Fallait-il le faire ? Nous étions nombreux à nous insurger contre l’irresponsabilité de l’adoption de ce mode de financement. Pouvaient-ils faire autrement en réponse à l’urgence financière de l’Etat ? Aujourd’hui la décision de l’arrêt du financement non conventionnel sans disparition des besoins, des déficits cumulés de l’Etat et dans un contexte de chaos politique apparaît plus comme une annonce démagogique que comme une décision économique supportée par une alternative crédible (financement par l’emprunt et/ou fortes baisses des déficits, hausse des recettes fiscales…). Le gouvernement gère les finances publiques et l’économie au jour le jour !

