Pour l’amélioration de son cadre de vie : La population d’Ath Reguane proteste

Le siège de l’Assemblée populaire communale d’Aggouni Gueghrane, daïra des Ouadhias, une quarantaine de kilomètres au sud du chef lieu de wilaya de Tizi-Ouzou, a été fermé hier par la population du village Ath Reguane pour exiger la prise en charge d’un certain nombre de revendications inhérentes à l’amélioration du cadre de vie dans ce village fortement enclavé. Le revêtement de la route principale menant au village devenue impraticable, la mise en service du réseau du gaz naturel au profit des foyers de ce village ainsi que celui de l’alimentation en eau potable pour quelques foyers sont là les principales raisons ayant poussé la population de ce village de haute montagne à recourir à la fermeture du siège de la municipalité et y observer un sit-in de protestation et dénonciation du retard qu’a pris la concrétisation de ces trois opérations de développement et d’amélioration du cadre de vie de la population. Le gaz naturel est, faut-il rappeler, désormais une réalité dans ce village enclavé et de haute altitude. Après un blocage de plusieurs années pour cause d’opposition au niveau d’un village pour le passage du réseau de transport, le projet de raccordement des foyers de ce village a été enfin réalisé et sa mise en service ne saurait tarder, étant en phase de subir des essais techniques, selon les autorités locales de la commune Aggouni Gueghrane. Idem pour le projet du revêtement de la route principale menant au village qui est lui aussi en voie d’être réalisé. Dans une déclaration à la radio de Tizi-Ouzou, le premier responsable de cette commune, Farid Bachouche, a précisé que les projets revendiqués par les citoyens du village Ath Reguane ne relèvent pas des prérogatives de l’Assemblée qu’il préside mais des directions de l’Exécutif de la wilaya de Tizi-Ouzou, à savoir les directions de l’énergie et des mines et des travaux publics. En dépit de cet état de fait, l’exécutif communal d’Aggouni Gueghrane suit de très prés l’état d’avancement de la réalisation de ces projets et ne lésinera sur aucun effort pour leur concrétisation dans les plus brefs délais, a-t-il encore indiqué.